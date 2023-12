Derrota de Macri

En Urgente24 dimos cuenta que cerca de la 23:30 del miércoles, cuando estaba al aire de su programa en el canal LN+, Viviana Canosa recibió un mensaje por WhatsApp de Patricia Bullrich. "Yo no me someto a Mauricio Macri" decía el texto que la conductora mostró a cámaras. En ese momento la conversación en el estudio giraba en torno a si la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio podría ser una moneda de cambio en la negociación entre Mauricio Macri y Javier Milei para que el macrista Cristian Ritondo ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados.

Desde hace días que se menciona a Bullrich como futura ministra de Seguridad. Ella no ha desmentido en consultas privadas que se vaya a incorporar al gabinete de Milei con ese cargo, e incluso se la vio reunida con Waldo Wolff, confirmado para el área de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, como si se tratara de un encuentro entre pares de distintas jurisdicciones.

En paralelo, aumentaban las versiones de que Macri condicionaría el posible arribo de Bullrich al nuevo staff presidencial con la discusión de la presidencia de la Cámara Baja de fondo. Además reprocharía Macri que Bullrich negocie por su cuenta ese tipo de acuerdo político.

Las acciones que no compró Mauricio

Este viernes (1/12) en medio de rumores y negociaciones sobre cargos, Guillermo Francos, quien será ministro del Interior de Milei, le marcó la cancha a Macri cuando dijo que su apoyo electoral no significaba que haya "comprado acciones del Gobierno" libertario.

En declaraciones a Radio Rivadavia, aclaró: “No es que el voto (del balotaje) fue decisivo por la posición de Macri. Tuvo su importancia, pero la decisión fue de los argentinos. No es un tema menor, no hay presidente que haya tenido semejante apoyo. La responsabilidad de la dirigencia argentina que ha llevado al país a esta situación es importante que lo tenga en cuenta”.

“El mismo grupo político de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich: dijeron la gente votó un cambio. Si volaron un cambio, nosotros vamos a acompañarlo. Me pareció una actitud valiosa y con una claridad política en ese momento, pero eso no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de gobierno. Estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos. No veo cuál es el motivo para que ahora digan que no van a apoyar las leyes. He hablado con muchos y veo una posición de apoyar las leyes del gobierno”, añadió.

