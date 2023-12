COP28: El dedo en la llaga de António Guterres y la denuncia de Lula

Antonio Guterres. El exprimer ministro portugués será el próximo secretario general de Naciones Unidas a partir del 01/01 de 2017. António Guterrez afirmó que se necesita una "eliminación gradual" de los combustibles fósiles, "no reducir, no disminuir".

En la COP28 se debe realizar un balance de los esfuerzos que todos los países han hecho desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París contra el cambio climático. Como todavía son insuficientes para que el calentamiento global se quede dentro de los límites lo menos catastróficos posibles, entre 1,5 y dos grados, se necesita una ruta clara para incrementar esos esfuerzos.

La UE, como el resto de países del G20, defiende que en esta conferencia se haga un llamamiento explícito a triplicar la potencia renovable de aquí a 2030. Eso es lo fácil. La parte más difícil es lograr un llamamiento explícito a eliminar el uso de todos los combustibles fósiles en los documentos oficiales, como defienden Europa y otros países ambiciosos pero que despierta muchas dudas en las naciones petroleras y las más dependientes del carbón, como China e India.

"Este es uno de los puntos más debatidos" y "uno de los caballos de batalla", dijo ayer Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España.

En esa desconexión de los combustibles fósiles y su sustitución mayoritariamente por renovables es en lo que ha insistido el IPCC, el panel internacional de expertos que trabaja desde hace tres décadas bajo el paraguas de la ONU.

Y al IPCC se ha referido Guterres en su intervención ante el plenario de la COP28, al recordar que se necesita una senda de "eliminación gradual" de los combustibles fósiles "con un marco temporal claro alineado con 1,5 grados".

Eso supone que la producción de petróleo, gas y carbón no puede aumentar durante las próximas décadas, como tienen en sus planes los países productores de combustibles fósiles y las compañías

"Insto a los gobiernos a que ayuden a la industria a tomar la decisión correcta: regulando, legislando, poniendo un precio justo al carbono, poniendo fin a las ayudas públicas a los combustibles fósiles y adoptando un impuesto sobre las ganancias extraordinarias", dijo el secretario general de la ONU.

Pero António Guterres también mostró preocupación por los efectos de la crisis climática en las naciones menos desarrolladas:

Los países en desarrollo están siendo devastados por desastres que no causaron

Tras es alerta, agregó que el apoyo que están recibiendo de las naciones más ricas, que llevan años incumpliendo las promesas de financiación climática, es "demasiado escaso y (llega) demasiado tarde".

"Los países desarrollados deben demostrar cómo duplicarán la financiación de la adaptación hasta 40.000 millones de dólares al año para 2025, como prometieron, y aclarar cómo cumplen con los 100.000 millones de dólares, como prometieron", reprochó António Guterres en la inauguración de la cumbre, que comenzó el jueves, y en la que está previsto que participen cerca de 160 mandatarios.

Lula: "El planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos"

image.png Lula da Silva dijo que el planeta está harto de "acuerdos incumplidos" y que la factura del cambio climático "no es igual para todos".

" La factura del cambio climático no es igual para todos. Y ha llegado primero para las poblaciones más pobres. El 1% más rico del planeta emite la misma cantidad de carbono que el 66% de la población mundial", recordó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también participó en la sesión inaugural del encuentro de líderes de la COP28. Habló después de Guterres y el rey Carlos III, del Reino Unido:

En el norte de Brasil, el Amazonas sufre una de las sequías más trágicas de su historia. En el Sur, tormentas y ciclones dejan un rastro de destrucción y muerte sin precedentes

La ciencia y la realidad nos muestran que esta vez la factura ha llegado antes. El planeta ya no espera a pasar la factura a la próxima generación. El planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos, de objetivos de reducción de emisiones de carbono incumplidos, de ayudas financieras a países pobres que no llegan, de discursos elocuentes y vacíos. Necesitamos acciones concretas

