Y continuó, “Llegamos a la reunión, nos explicaron el tipo de producción a la que apunta De Laval y en ese momento me di cuenta de que no se trataba de lo que hacemos en esta planta. En un momento proyectaron en una pantalla un gráfico en el que se podía leer un agradecimiento por nuestro aporte, pero que no teníamos más trabajo”.

image.png La Fábrica que está en Santa Fe tenía 42 empleados. Foto: Bichos de Campo

El empleado contó que después del PowerPoint, “Te hacían pasar a una oficina en la que te recibían dos abogados y dos escribanos, te hacían firmar lo que te informaron y después te acompañaban hasta tu casillero para que busques tus cosas y te retires”.

Según Calderón, cuando los empleados se enteraron del despido, hablaron con sus delegados y representantes gremiales, pero estos les confirmaron que las autoridades de la empresa hicieron todo como corresponde para evitar reclamos.

Por último, dijo que el único motivo que dieron los empresarios fue que “De Laval no tiene en sus planes futuros la producción que se hace acá en El Trébol: pezoneras, mangueras, bombas de vacío e intercambiadores de calor, entre otros accesorios. Ellos apuntan ahora principalmente al desarrollo de la robótica y automatización”.

image.png Los empleados de la fábrica ubicada en Santa Fe se dedicaban a la producción de ordeñadoras mecánicas. Foto: Bichos de Campo

¿Cómo llegó de DeLaval a Santa Fe?

La fábrica que hoy cerró en El Trébol fue fundada por Alfredo Bosio, bajo el nombre de Alfredo Bosio e hijos SRL, y en la década de 1950 fue pionera en la fabricación de ordeñadoras mecánicas en toda América Latina.

En el 2001, la firma DeLaval Holding BV adquirió la mayoría accionaria de Juan Bautista Bosio SA y la fábrica pasó a formar parte del grupo United Bands.

Actualmente, la compañía DeLaval forma parte del Grupo Tetra Laval, junto con los principales fabricantes de envases Tetra Pak y Sidel.

Más contenido en Urgente24:

Pullaro construirá una cárcel solo para presos peligrosos

Javier Milei dijo “obra pública 0”, ¿Cuáles peligran en Santa Fe?

Taxistas de Rosario le exigen al Concejo el pago electrónico

En Santa Fe fueron asesinados 53 mujeres y disidencias

Gimnasia vs Colón: UTEDyC amenaza al Chiqui Tapia con suspenderlo