Los sectores que buscan empleados en este tramo del año

El sector de Sanidad y Ciencias de la vida lidera las intenciones más sólidas de la muestra, con una ENE de +23% , seguido por Tecnología de la Información y Servicios de la Comunicación , ambos con una ENE de +17% .

de lidera las intenciones más sólidas de la muestra, con una , seguido por y , ambos con una . La región que arroja la expectativa de contratación más fuerte es el Noreste Argentino (NEA) , con una ENE de +17% , mientras que el Noroeste Argentino (NOA) reporta las intenciones más débiles , con una ENE de +3% .

que arroja la expectativa de contratación es el , con una , mientras que el reporta las intenciones , con una . El trabajo de campo fue realizado entre el 1 y 31 de julio, momento en el que se renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego del cierre de listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

image.png

En Argentina, los resultados revelan que el 31% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 23% disminuirlas, el 43% no espera realizar cambios y el 3% restante no sabe si los realizará, lo cual arroja una ENE de +11% ajustada estacionalmente para el cuarto trimestre de 2023. En Argentina, los resultados revelan que el 31% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 23% disminuirlas, el 43% no espera realizar cambios y el 3% restante no sabe si los realizará, lo cual arroja una ENE de +11% ajustada estacionalmente para el cuarto trimestre de 2023.