10 claves del triunfo de Leandro Zdero en Chaco

3. El voto en blanco es la 3ra. fuerza electoral de la provincia, superando a CER, el espacio de Gustavo Martínez, que gobierna la capital Resistencia. El desencanto tiene números. El domingo 17/09, con el 99,56% de las mesas escrutadas (2.938 de 2.951), el voto en blanco sumó 37.063 sufragios, superando a Corriente de Expresión Renovada, La Libertad Avanza, Frente Integrador, Libertarios en Acción y Partido Obrero. Fue importante para el resultado, bajar los votos en blanco, que en las PASO provinciales había llegado a 68.217.

4. Juntos por el Cambio ya había ganado en las PASO provinciales pero con el 42% y una diferencia de 5 puntos sobre Jorge Capitanich. El domingo 17/09 logró incrementar su caudal electoral y llegó al 46%. Ese crecimiento ¿fue el acierto de la campaña de Juntos por el Cambio o la pérdida estratégica del peronismo? ¿De dónde extrajo votos nuevos JxC? Ese es el verdadero dilema que se intenta dilucidar.

5. La Corriente de Expresión Renovada (CER), de Gustavo Martínez y Elida Cuesta, es una fuerza política emergente consolidada en una provincia donde Javier Milei y su La Libertad Avanza no tuvieron candidatos oficiales. CER ha gobernado la capital provincial y Cuesta preside la Cámara de Diputados. Zdero / Schneider deberán convocarlos para asegurar la gobernabilidad.

6. Los liberales, representados por Alfredo Rodríguez, más conocido como 'Capi', no pudieron subirse al tren nacional de Javier Milei. No lograron repetir la contundencia de votos que habían demostrado en las Primarias a Presidente el 13/08, cuando Milei fue la 2da. fuerza más votada en la provincia. Quizás, entonces, ahí obtuvo Juntos por el Cambio el diferencial de sufragios necesario para ganar en 1ra. vuelta. La cuestión del 'voto útil' no es menor.

zdero.jpg La boleta ganadora en Chaco.

7. Zdero tuvo 3 ubicaciones geográficas que explican su triunfo. Por un lado, otra vez Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, las 2 localidades más importantes de la provincia. En el caso de Resistencia, en el microcentro él ganó con el 70% de los votos. En Sáenz Peña, la ventaja de Juntos por el Cambio fue de 25 puntos. Pero caso importante fue Charata, donde el peronismo sufrió una de las mayores derrotas. María Luisa Chomiak había ganado la intendencia 4 años atrás pero en las legislativas de 2021 asumió como diputada nacional y dejó el Municipio a cargo de Alejandra Campos. Algo ha sucedido que los charatenses eligieron como nuevo intendente al candidato de Juntos por el Cambio, Rubén Rach, con el 49,46%. Campos, 46,3%. Conclusión: los liderazgos locales son esenciales.

8. El 10/12, Leandro Zdero asumirá con 8 diputados de Juntos por el Cambio. En tanto, 8 legisladores jurarán para el bloque del peronismo. En total, Juntos por el Cambio quedará con 15 legisladores en la Cámara baja. El Frente Chaqueño tendrá 14, la Corriente de Expresión Renovada 2 bancas, y el Frente Integrador sólo quedará con 1. Estos números muestran cuál será el camino a seguir por Zdero.

9. Los chaqueños deberán ir a las urnas el 22/10 para las elecciones generales a nivel nacional. En las elecciones PASO, la lista de Sergio Massa fue la más votada y Juntos por el Cambio fue la 3ra. fuerza, detrás de Javier Milei. ¿El resultado del 17/09 puede modificar aquel escenario o sólo marca una situación puntual de preferencia de Zdero sobre Capitanich? La percepción provincial del votante es diferente a su enfoque nacional, pareciera.

10. La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JXC), Patricia Bullrich, fue una de las grandes ganadoras de la noche chqueña pero ¿consiguió oxígeno nacional o sólo provincial? Ella decidió cerrar los discursos en el búnker cambiemita del microcentro de Resistencia: "Es un día de los más importantes que tiene hoy la República Argentina, comenzaron a caer con Leandro y con Silvana aquellos feudos que parecían que iban a estar para toda la vida. La semana que viene sigue en Mendoza (...)".

Sin duda, es el desafío para alimentar su esperanza.

---------------------------------

Más contenido de Urgente24

Debate presidencial: Se definieron ubicaciones, orden y temas (y 2 novedades)

¿JxC lo quería? Viernes 15/09 de ingreso de Presupuesto 2024

Durán Barba, explosivo: "Creo que JxC saldrá 3ro, representa un cambio aburrido"

Patricia Bullrich justificó su silencio ante el intento de asesinato a CFK