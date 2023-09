El consultor también comentó las dificultades de inserción en el electorado del programa económico que propone Bullrcich en boca de Carlos Melconian.

"Melconian será un gran ministro de finanzas, si alguna vez le toca serlo, pero yo no veo el problema desde las discusiones de los programas. La gente común y corriente no vota por programas, no le interesan", dijo.

Contó que en un reciente viaje a Puerto Madryn en la semana en que Bullrich "anunció su gabinete y lanzó su programa de gobierno" nadie le preguntó por esos temas.

"La pregunta de todos fue si Milei ganaba o no en la primera vuelta. El problema está en que un programa, seguramente muy inteligente como será el de Melconian, no lo lee nadie", dijo.

Por otro lado, Durán Barba dijo que habló con Bullrich y que le dijo que "hay dos hombres hablando en nombre de una mujer y eso es machista", en relación a Melconian y Mauricio Macri.

"En Brasil, una mujer como Marina Silva, no tenía jefes, ella era la líder. No había un jefe que le diga lo que hace. Es muy malo eso normalmente, y peor después de la desastrosa experiencia que tuve Argentina con un presidente nominal que ha hecho el ridículo", dijo aludiendo a Alberto Fernández.

Consultado sobre si una victoria de Milei en primera vuelta depende qué elección haga JxC, Durán Barba respondió que "no necesariamente".

"Yo creo que la suma de Juntos por el Cambio y Milei es una suma absurda. Escuché a Mauricio Macri diciendo que el 70% votó por el cambio. Entonces, vamos a ubicarnos en el cambio, hagamos la dolarización, cerremos el Conicet. No es eso, son cosas totalmente distintas. Milei representa un cambio en serio de la Argentina, y Juntos por el Cambio se quedó a medio camino, representa una especie de cambio aburrido".

"Me da mucha pena, porque fui una de las personas que colaboraron para que exista Juntos por el Cambio, pero están envejecidos", completó.

