Maximiliano Pullaro: Golpe a Bullrich y sentencia a Traferri

image.png Patricia Bullrich festejando la victoria de Maximiliano Pullaro.

Impuesto a las Ganancias

Por otra parte, el dirigente perteneciente a "Unidos para Cambiar Santa Fe" opinó que los anuncios del ministro de Economía en relación al aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, aparecieron a destiempo y no marcan un cambio significativo en el nivel general de ingresos de la población ya que impacta sobre un porcentaje mínimo de trabajadores.

"Me parece que no es el momento para llevarlo adelante. Obviamente que los trabajadores no pueden pagar Ganancias, pero el momento para ejecutarlo no es noviembre. Si era una política que querían llevar adelante, lo deberían haber hecho al comienzo del gobierno", manifestó.

A eso le agregó que "De todos modos, afecta al 1,7% de la población, no es una medida general. A la inmensa mayoría de los trabajadores no les impacta. A los policías y a los docentes, por ejemplo, no los toca".

Sobre Armando Traferri

Traferri es Senador del departamento de San Lorenzo, y su nombre se hace fuerte luego de estar vinculado con el juego clandestino y, a su vez, con "Los Monos", la banda narco.

Uno de los focos de las elecciones locales del domingo estuvieron puestas allí ya que Traferri fue reelecto con el 42,2% de los votos contra 31,3% de Ivan Ludueña, el postulante de Unidos, quien creía ser victorioso.

Ese resultado prácticamente cerró la posibilidad de que el Senador sanlorencino sea imputado y detenido, expectativa que habían manifestado los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para el caso de que perdiera los comicios, y por lo tanto los fueros.

A raíz de eso, y en su paso por LN+, Pullaro fue consultado sobre qué puede pasar en el Senado provincial si la justicia vuelve a pedir la imputación de Traferri después de diciembre. Él respondió: "El domingo hubo un cambio en la provincia de Santa Fe tan rotundo que no solo cambió de signo el gobierno provincial y la inmensa mayoría de las ciudades que quedaron en manos de Unidos, sino que hubo por primera vez desde el 83 a la fecha un cambio y una mayoría nueva en el Senado".

En ese contexto, añadió que "Nuestros siete senadores que teníamos hasta el domingo ganaron, y además ganaron seis senadores más lo que nos dio una mayoría en la cámara. Por lo cuál esa nueva composición indudablemente va a cambiar las reglas de juego".

Luego se lo interrumpió para acotar, según sus dichos, que no habrá cobertura para nadie y Pullaro lo ratificó.

"En la causa Peiti que es el capitalista del juego clandestino mencionó al presidente del bloque de la UCR. Fue, se presentó ante los dos fiscales, Schiappa Pietra y Edery, yo lo acompañé, dijo mis fueros están a disposición, les hizo una demanda judicial a Peiti y él les terminó pagando", concluyó.

image.png Armando Traferri.

