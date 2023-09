Polémica entrevista de Eduardo Feinmann a Javier Milei

Cuando la entrevista llegaba al final, Eduardo Feinmann, quien le ha demostrado a Javier Milei que no tiene ninguna animadversión en su contra, le deslizó un consejo: "Baje un cambio". Milei se defendió afirmando que él es un apasionado, e intentó una broma: " Me gusta (Giacomo) Puccini" (por el italiano compositor de óperas tales como La Bohème). Pero Feinmann le explicó: "La gente no quiere más grietas". Nadie se lo había dicho en público al presidenciable de moda para muchos. En ese punto, Milei le preguntó a su entrevistador si estaba a favor de robar y Feinmann dijo que no. Según Milei, entonces la grieta es inevitable porque él se opone al robo y quienes lo atacan defienden el saqueo. Feinmann reiteró su consejo: "Baje un cambio". En concreto: se puede decir lo mismo sin gritar.