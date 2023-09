Luego agregó, a modo de autocrítica: “La interna terminó siendo muy costosa para Juntos por el Cambio. No hay costumbre de primarias en nuestro país. Las internas son muy tensas. Perdimos foco y nos desperfilanos. Aparecemos por eso en este triple empate. Jugaron en contra las expectativas”.

Mauricio Macri también dijo que "hay un claro cambio de era. Con el peronismo dividido o unido no llegaron al 30%. Vamos a volver a enfrentar la fuerza del statu quo, como lo hicimos en 2015. El fracaso económico e institucional fue por el sistemático avance de personalismos. Lo que han desaparecido son las ideas que nos han impuesto en los últimos años”.

Y agregó, en una referencia a Javier Milei, el ganador de las PASO. “Yo quiero ser respetuoso con Milei porque mucha gente lo votó. Pero creo en el trabajo de Juntos por el Cambio. Es el momento de capitalizar nuestra experiencia para emprender el camino definitivo del cambio en la Argentina. Hoy hay un apoyo distinto del que hubo en 2015. Antes pedían un cambio de forma, hoy hay una consciencia de que si no trabajas este país no sale adelante. Tiene que haber una acción para que haya un resultado y esa acción es el trabajo. Hay que ser respetuoso con quienes en las PASO optaron por los libertarios”.

Consultado acerca de si en un eventual gobierno de Patricia Bullrich o de Javier Milei cree que puede haber un acuerdo entre ambas coaliciones, Macri respondió: “Una vez que ganemos la elección, espero que los diputados de Milei nos apoyen. Estoy para puentes, para rutas, para lo que necesiten”.

Por supuesto, durante su exposición no faltaron las críticas al kirchnerismo y también defendió al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hay tres ideas que son las ideas del kirchnerismo. No importa tener cultura del trabajo; no existe el mérito, y que podemos vivir del Estado y que eso no tiene costos. Hoy hay una mayoría de argentinos que dice que lo que nos va a salvar es el trabajo, el mérito y que quieren que el Estado se retire”, dijo Macri.

Además, aseguró que el Gobierno endeudó al país y valoró la ayuda del FMI. “La otra mentira [del kirchnerismo] es que el Fondo es malo. El Fondo es un organismo que ayuda a los países a salir adelante. El Fondo son otros países. Pide que hagamos lo mismo que hace Paraguay, que hace 20 años que no tiene déficit, con un banco central independiente. No nos piden nada raro. No son malos, y no se fugó la plata”, dijo en referencia al organismo de crédito, que le prestó a su gestión US$45.000 millones para afrontar el último año del período 2015-2019.

Cabe recordar que algunos sectores de JxC habían cuestionado cierta ambigüedad de Macri al momento de respaldar a un candidato presidencial.

Esta historia comenzó con una declaración muy oportuna de Javier Milei: que Macri sería su “representante ante el mundo”. Así se introdujo la duda dentro de JxC, a la cual Macri de cierto modo dejó crecer, ya que dejó pasar dos meses para desmentirlo.

Otra de las inquietudes dentro de la coalición opositora es si a Bullrich le suma o no que Mauricio Macri la apoye públicamente.

