Sergio Massa sumó el apoyo de un aliado clave en el Senado

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, galvanizó el apoyo de los gobernadores del peronismo de cara a la campaña electoral hacia los comicios generales del 22 de octubre, después de que admitiera en una entrevista periodística que alguno de ellos no se había puesto “las pilas” en las PASO para sumar votos a la lista oficialista. En la reunión que se realizó la semana pasada en Tucumán, los mandatarios provinciales le prometieron al ministro de Economía que pueden recuperar un millón de votos. Pero Massa sabe que con eso no alcanza, por eso es importante el apoyo que también recibió del gobernador de Misiones y ahora de Río Negro.