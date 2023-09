Encuentro cumbre: Javier Milei y Luis Barrionuevo

No puede dejar de mencionarse que hasta hace meses atrás, Barrionuevo fue el gran impulsor de la precandidatura presidencial de Eduardo De Pedro, ministro del Interior e integrante de La Cámpora, quien luego tuvo que declinar su ambición para que Massa fuese el precandidato único del ex Frente de Todos (lo que no sucedió porque Juan Grabois no renunció a su presentación testimonial).