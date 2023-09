Sergio Massa contra la oposición: "Están para el psiquiatra"

Por otro lado, Sergio Massa se refirió a la importancia de construir carreras asociadas al proceso de la tecnología, la industrialización y que tengan salida laboral; asegurando que en sus viajes pudo ver que el mundo elige al capital humano argentino. "Eso no es un accidente, es la demostración práctica del impacto que tiene el sistema de educación pública y gratuita en una sociedad, de la enorme oferta de talento e intelecto producto de la inversión del Estado y que nosotros tenemos la capacidad de adaptar nuestro sistema a las nuevas realidades", enumeró.

“Nosotros creemos en la educación pública, no queremos una sociedad en la que se construya la idea de que el que usa la educación pública ‘cayó ahí', esa es la mirada de aquellos que la desprecian. Nosotros tenemos como sueño, como ideal, que en nuestra sociedad se elija el sistema de educación pública sobre la base de algunos principios que tenemos que construir entre todos”, manifestó. Y añadió que, para esto, se deben encontrar acuerdos para defender lo público.

“Si no tenemos los pibes con 190 días de clase porque los docentes y los políticos se pelean 90 días, destruimos la credibilidad del sistema de educación pública. O acuerdos mínimos de inversión: de nada sirve que digamos que defendemos la escuela pública si los pibes van a los baños y se llueven o están rotos; tenemos que defender un mínimo de acceso a la tecnología, porque de nada nos sirve que hablemos de movilidad social ascendente en la educación pública y después nos encontremos con pibes en escuelas de ciudades grandes de la Argentina que no tienen conectividad para poder laburar, aprender, operar e interactuar con compañeros y docentes”, enumeró el candidato presidencial de UP.

Sobre el cierre, Massa marcó que -sin importar ideologías o partidos políticos- existe un "principio de comunión" en la comunidad educativa, ya que la historia de la Argentina “abraza a distintos sectores de la política en la construcción, el crecimiento, la defensa y la democratización del sistema de educación pública, gratuita e inclusiva”.

Y apuntó contra el Congreso: “Llegó el tiempo de que se caigan las caretas y de que aquellos que decían y se desvivían por plantear la defensa de la educación, pongan el voto y muestren que están dispuestos a invertir. Los gobernantes hablamos con el presupuesto, si quieren ser gobierno en la Argentina, le tienen que decir claramente a la sociedad cuánto están dispuestos a hacer”.

“Que de una vez por todas, en los debates de los procesos electorales, no aparezcan los globitos ni los cuentitos por TikTok, que después terminan en enormes frustraciones. Quiero que entre todos construyamos el debate sobre la verdad de nuestro sistema educativo, nos van a ver defendiendo -con convicción- nuestras becas, nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestras universidades. Nada mejor para el futuro de la Argentina, para derrotar la pobreza y para incorporarla al siglo XXI que invertir en educación con las nuevas tecnologías de la mano”, concluyó Sergio Massa el acto.

Del acto en el CCK participaron los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Interior, Eduardo de Pedro. También estuvieron presentes el ministro de Cultura, Tristan Bauer, los diputados Germán Martínez y Hugo Yasky, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, gobernadores, exministros de educación, funcionarios, organizaciones gremiales, curas villeros, docentes y estudiantes.

