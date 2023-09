Socavón en Chile: Se abrió la tierra en Viña y hay evacuados

Es de sentido común que no se puede edificar sobre ecosistemas que se encuentran fragilizados. Esto es un campo dunar, a nadie se le podría ocurrir construir sobre una duna, porque es un suelo y textura que no tiene la mecánica suficiente para poder soportar edificaciones de esta naturaleza Es de sentido común que no se puede edificar sobre ecosistemas que se encuentran fragilizados. Esto es un campo dunar, a nadie se le podría ocurrir construir sobre una duna, porque es un suelo y textura que no tiene la mecánica suficiente para poder soportar edificaciones de esta naturaleza

Nuevo socavón ¿por culpa de las obras?

Tal como el gobernador de Valparaíso, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, admitió que el masivo desarrollo inmobiliario sobre las dunas de Viña del Mar "parece una locura" hoy en día.

"Antes eso era un santuario de la naturaleza que se fue modificando, achicando, y hay que revisar eso; hay investigaciones anunciadas para ver cómo llegamos a esta situación de tener construido todo eso sobre un sistema dunar, que al mirarlo hoy parece una locura", dijo la ministra a los medios.

La ministra está a cargo de la reparación del colector de aguas lluvias, que colapsó con el sistema frontal a fines de agosto.

En ese sentido, la abogada Jeanette Bruna, que asesora a parte de los residentes afectados, afirmó que las obras de mitigación del Ministerio de Obras Públicas, tras el primer socavón en Reñaca del pasado 22 de agosto, provocaron este nuevo derrumbe en el terreno ya dañado:

Las obras mal ejecutadas del MOP en estas circunstancias han puesto en riesgo un nuevo edificio, y sobre todo considerando que es en la calle donde un técnico señaló que existía riesgo de que cediera producto de una nueva lluvia Las obras mal ejecutadas del MOP en estas circunstancias han puesto en riesgo un nuevo edificio, y sobre todo considerando que es en la calle donde un técnico señaló que existía riesgo de que cediera producto de una nueva lluvia

Según el diario El Mostrador, el 22 de agosto, en medio de un sistema frontal, la rotura de un colector de aguas lluvias -cuya revisión periódica y mantención corresponde al Ministerio de Obras Públicas – provocó un enorme socavón frente al edificio Kandinsky, en el sector de Cochoa, entre Viña del Mar y Concón.

El diario chileno coincide con la letrada antes mencionada, alegando que en menos de tres semanas, producto de las obras que se realizaban para contener la emergencia y las nuevas lluvias, se generó un segundo socavón, poniendo en riesgo nuevos edificios residenciales.

“Si la lluvia reventó el colector, con mayor razón iba a arrasar con la estructura provisional. Esto, a su vez, provocó otro socavón, así que, a falta de un socavón, ahora hay dos, y ya no hay un solo edificio amenazado, sino dos o tres”, explicó al portal Las Últimas Noticias, Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

De hecho, la responsabilidad luego fue asumida por la ministra de Obras, en una entrevista para radio Concierto:

Si este colector se rompió, es responsabilidad nuestra. Esto se detectó el 10 de agosto. Se emitió un decreto de emergencia que permitió a empresas a visitar la obra y cotizar. Esperamos que hoy las empresas puedan hacer las propuestas de trabajo y ojalá comenzar las obras la próxima semana Si este colector se rompió, es responsabilidad nuestra. Esto se detectó el 10 de agosto. Se emitió un decreto de emergencia que permitió a empresas a visitar la obra y cotizar. Esperamos que hoy las empresas puedan hacer las propuestas de trabajo y ojalá comenzar las obras la próxima semana

En esa misma línea, el secretario regional ministerial de Valparaíso, Yanino Riquelme, argumentó que “el problema es que con esta caída muy intempestiva de agua la obra de mitigación que se hizo entendemos que también colapsó y por lo tanto eso empezó a generar un nuevo socavón”.

Ante este supuesto 'error de cálculo', el biólogo Salvador Donghi, director de Simbiosis Bioconsultora, expresó a La Tercera que “el colector de aguas lluvias es una solución añeja, extemporánea e inútil en este contexto y sobre todo hoy día, desperdicia las aguas lluvias botándolas al mar, lo que atenta contra la adaptación al cambio climático"

"No se pueden concentrar las aguas en un sector de dunas porque la duna actúa como esponja, absorbe esa agua, aumenta el peso y entonces viene el colapso”, agregó.

