A 50 años del Golpe de Pinochet, Chile más agrietado que nunca

Los partidos de derecha no han estado a la altura de lo que hubiéramos querido todos: ponernos de acuerdo en ciertos conceptos básicos, como que los problemas de la democracia se corrigen con más democracia siempre Los partidos de derecha no han estado a la altura de lo que hubiéramos querido todos: ponernos de acuerdo en ciertos conceptos básicos, como que los problemas de la democracia se corrigen con más democracia siempre

image.png El presidente Salvador Allende, con un casco, junto a guardaespaldas mientras las fuerzas de Pinochet continuaban su asedio armado contra el palacio presidencial.Credit...Reuters

Bachelet hace referencia a la coalición Chile Vamos, que integra junto a Renovación Nacional (RN) -al que perteneció el expresidente Sebastián Piñera que sí manifestó estar a favor -, Evolución Política (Evópoli) y Partido Republicano de José Antonio Kast.

Los actos conmemorativos empezaron desde este domingo 10 de septiembre con manifestaciones en Santiago de Chile. El presidente chileno, Gabriel Boric, participó de marchas, organizadas por asociaciones de víctimas, y también lo hicieron miembros de su Gobierno como la portavoz, Camila Vallejo, y dirigentes del Partido Comunista de Chile. El momento más simbólico de la marcha conmemorativa se produjo frente a Morandé 80, la mítica puerta del Palacio de la Moneda por la que salió hace medio siglo el cuerpo del presidente Allende, quien se suicidó tras el ataque golpista.

Kast/ PR/UDI con Pinochet vs UP/Boric/Bachelet con Allende

José Antonio Kast, cincuentón ultraconservador José Antonio Kast, no está presente en la ceremonia de hoy y su bloque obtuvo 33 de los 55 escaños del Consejo Constitucional, el cual se dedicará a la redacción de la nueva Constitución Chilena. Le salió el ‘tiro por la culata’ a Boric, que fue el impulsor de la nueva Constitución tras el plebiscito que coronó a la Derecha, tal como contó Urgente 24.

Hace un tiempo, el consejero Luis Silva, más votado de Chile este año como parte del Consejo reconoció sentir “admiración” por la faceta “estadista” del dictador Pinochet, lo que pinta que la ‘grieta’ en Chile está más vigente que nunca.

“El problema es que hay un sector importante de la población que sigue reinvindicando el golpe de Estado de 1973. Es el 44% que votó por el Sí a Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y –exactamente lo mismo– el 44% que votó por José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021, quien dice que el golpe era necesario o se justifica”, explicó al diario El País el sociólogo Manuel Antonio Garretón.

image.png Kast y Luis Silva, el ala de la Derecha chilena

Ahora bien, la ceremonia de este lunes comenzó con el saludo a todos los invitados nacionales e internacionales que llegaron a la conmemoración de los 50 años del Golpe, con el músico Valentín Trujillo interpretando el himno y la mención uno por uno a los jefes de Estado e invitados internacionales.

Los invitados recibieron con una ovación a Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los dos ex presidentes que llegaron a la plaza de la Constitución, afines ideológicamente a Gabriel Boric.

También están presente la hija del presidente derrocado por la Dictadura, la escritora Isabel Allende y se contempla que en las próximas horas lleguen los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y el primer ministro de Portugal, António Costa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felamigozorro%2Fstatus%2F1701243564565364793%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false La ovación a la Presidenta Bachelet durante el acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. pic.twitter.com/dSVW5Tf7Je — Óscar Bacán Diez (@elamigozorro) September 11, 2023

“Quisiera comenzar agradeciendo, querido Presidente Gabriel Boric, la oportunidad de estar aquí a nombre de la familia Allende. Es con una tremenda emoción dirigirme a ustedes en esta conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar que nos afectó no solo a Chile, sino que conmovió al mundo”, soltó Isabel Allende agradeciendo la placa en Morandé 80 y la exhibición montada en el lugar con los zapatos que su padre utilizó.

Luego la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, invitada en la Ceremonia dijo que “no hay que olvidar nunca a los que de una manera u otra, brindaron su vida” y que “la democracia que tenemos, ellos la hicieron, ellos nos enseñaron a no temer”.

image.png

Más tarde, el mandatario Boric y los jefes de Estado compartieron un desayuno en el salón Montt Varas en pos de que el documento “Compromiso de Santiago” sea suscrito por los allí presentes.

Allí, el mandatario izquierdista Boric dio un discurso de 45 minutos en el que agradeció a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera por haber accedido a firmar este texto que aboga por la democracia. El presidente también habló de Allende y fulminó la visión de la Derecha local de que la dictadura supuestamente fue un freno a la 'amenaza subversiva'.

“Sabemos que el Golpe de Estado trastocó la vida de todos los chilenos y no solo de quienes militaban en los partidos políticos de la Unidad Popular, ni de los que creyeron en el proyecto. Y es que un proyecto que fue encabezado por un hombre de impecable trayectoria democrática, que fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la constitución y las leyes, y así lo hizo. Ese hombre, Salvador Allende, por ese compromiso y consecuencia el mundo le sigue rindiendo homenaje”, expresó Boric.

Nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. ¡Por supuesto que había otra alternativa! El día de mañana, cuando vivamos otra crisis siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia, no menos Nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. ¡Por supuesto que había otra alternativa! El día de mañana, cuando vivamos otra crisis siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia, no menos

image.png

A la misma hora, la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido emblemático de la Derecha chilena, emitió un comunicado en el que condenan las violaciones a los derechos humanos, pero acusan al gobierno de Boric de propiciar el “quebrantamiento de la democracia”.

“Entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable”, afirma el documento.

“Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 marcaron y seguirán marcando de manera decisiva la historia de Chile. Ello exige una profunda y permanente reflexión en torno a sus causas, su significado y sus consecuencias políticas para Chile”, prosigue el texto.

“El quiebre institucional tiene como antecedente causal directo la situación extrema que vivía Chile, marcada por el odio, la legitimación de la violencia como vía de acción política y la severa polarización provocada por un sector de la izquierda chilena”, amplia el comunicado del partido de oposición que no asistió a los actos.

"Sentimos que el gobierno haya frustrado el deseo mayoritario de una conmemoración en unidad, con reflexión y respeto democrático de las visiones irreconciliables”, cerró el documento.

Live Blog Post Derecha internacional celebró el batacazo de Milei El economista libertario Javier Milei (La Libertad Avanza) sacó amplia ventaja en las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en Argentina, entrando a las elecciones generales de octubre para batirse a duelo por la presidencia con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y el actual ministro de economía Sergio Massa (Unión por la Patria) cuya coalición kirchnerista-peronista quedó en tercer lugar. Tras la gran victoria de la Derecha, los líderes regionales ultraconservadores y algunos dirigentes políticos del exterior felicitaron al libertario por sus resultados electorales. image.png Milei, Bolsonaro hijo y Kast a favor de los valores de la Derecha Es que las PASO 2023 determinaron el ingreso a las generales de octubre del candidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza) con el 31 % de votos, frente al también presidenciable Sergio Massa (Unión por la Patria) que alcanzó el 21,4 % - le ganó la interna a Juan Grabois que sólo obtuvo el 5,9%- y la actual candidata a presidente Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio –personalismo en tercer lugar– que logró un 17 % de los votos (y salió victoriosa de la interna con Larreta que obtuvo sólo el 11, 3%). Luego de los resultados electorales de las primarias, el fundador del Partido Republicano de Chile, el cincuentón ultraconservador José Antonio Kast, calificó el panorama post PASO como un triunfo arrollador de Milei y hasta le brindó su apoyo. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoseantoniokast%2Fstatus%2F1690912420691062784%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690912420691062784%7Ctwgr%5E223e3603a71f4c0306926b96c66ea6a4d9365f0f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fderecha-internacional-celebro-el-batacazo-milei-n559276&partner=&hide_thread=false Histórico triunfo de @jmilei en las PASO. Desde Chile, todo el apoyo para la dura contienda que viene hacia adelante.



Por el bien de Argentina, que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción, inseguridad y mediocridad sean derrotadas. pic.twitter.com/RX6Rwzshay — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) August 14, 2023 "Desde Chile, todo el apoyo para la dura contienda que viene hacia adelante. Por el bien de Argentina, que gane la fuerza de la libertad y que la corrupción, inseguridad y mediocridad sean derrotadas", twitteó Kast. Kast ha sido benevolente con la figura de Augusto Pinochet, severamente crítico con el matrimonio igualitario y el aborto. Actualmente su facción política (PR) lidera la redacción de la nueva Constitución chilena -al ganar 33 de los 55 escaños del Consejo Constitucional tal como contó Urgente 24-. PR Chile, PL Brasil, Vox España y LLA Argentina Tal como sus amigos de Vox de España, la oratoria de Kast radica en torno al orden, paz y control de migración en Chile.No sólo Kast saludó a Milei, sino que también lo hizo el partido Vox de España, afín ideológicamente a la tesis económica del libertario. “¡Enhorabuena @JMilei por tu nuevo triunfo electoral en Argentina frente a la izquierda más radical! El pueblo quiere libertad", publicó la cuenta oficial de Twitter del partido del ala derecha española (VOX) junto a una foto de Javier Milei con Santiago Abascal. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSanti_ABASCAL%2Fstatus%2F1691004120461647872%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691004120461647872%7Ctwgr%5E223e3603a71f4c0306926b96c66ea6a4d9365f0f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fderecha-internacional-celebro-el-batacazo-milei-n559276&partner=&hide_thread=false ¡Felicidades Javier , enhorabuena Argentina! @JMilei https://t.co/3SbvXR66An — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) August 14, 2023 Santiago Abascal, mandamás de VOX, retwitteó el post y luego el propio Milei le agradeció con una respuesta al tweet: “Muchas gracias Santiago querido”. Del mismo modo, el vicepresidente de Vox Jorge Buxadé también felicitó al candidato libertario y a “todos los argentinos que quieren pasar página ya del endeudamiento sistémico, la corrupción, el expolio de las clases medias, y la sumisión a las agendas desintegradoras de la izquierda global". En el 2022, Javier Milei acudió al Viva 22 de Vox en España, un mitin político-cultural con adeptos al modelo de apertura financiera y desregulación, al que alguna vez acudieron el exmandatario yankee Donald Trump y la premier italiana Giorgia Meloni. image.png En este evento de Vox, Milei soltó en el escenario: “No tengan miedo... vaya y den la batalla contra el zurderío que se la vamos a ganar. Somos superiores productivamente, moralmente… ¡Vayan y den la pelea, esto no es para tibios! Esto es para ganarle la batalla a los socialistas”. Otro líder de la Derecha que felicitó a Milei fue nada menos que el diputado Eduardo Bolsonaro (PL), hijo del expresidente de Brasil, quien calificó la victoria del libertario como producto de una ‘mala gestión económica’ El candidato de la izquierda radical en Argentina quedó tercero en estas primarias, aún con la máquina en la mano…Recordando que el actual presidente, del Foro del SP, es tan malo en materia de economía y libertades, que ni siquiera es candidato a la reelección.El mayor ganador fue @JMilei El candidato de la izquierda radical en Argentina quedó tercero en estas primarias, aún con la máquina en la mano…Recordando que el actual presidente, del Foro del SP, es tan malo en materia de economía y libertades, que ni siquiera es candidato a la reelección.El mayor ganador fue @JMilei https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBolsonaroSP%2Fstatus%2F1691066962439221248%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691066962439221248%7Ctwgr%5E223e3603a71f4c0306926b96c66ea6a4d9365f0f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fderecha-internacional-celebro-el-batacazo-milei-n559276&partner=&hide_thread=false O candidato da esquerda radical na Argentina ficou em 3º nestas primárias, mesmo tendo a máquina na mão.



Lembrando que o atual presidente, do Foro de SP, de tão ruim na economia e nas liberdades, nem candidato a reeleição é.



Maior vencedor foi @JMilei. pic.twitter.com/QssH2S0eCU — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) August 14, 2023 Hace un tiempo, Kast-Bolsonaro-Milei estuvieron juntos en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Sao Paulo, tal como informó Urgente 24, evento que es una copia fidedigna de la original estadounidense del 73, una especie de think thank con oradores de ideología ultraconservadora, parecido a los mitin de Donald Trump en Florida.

