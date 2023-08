Milei es el triunfo de "los pobres y los jóvenes con bronca"

"Para comenzar, Milei es una persona sin estructura. Sumamente personalista, aparte de su perro que, desde el cielo (dijo Milei), lo orientaba", explica Vilar.

En ese contexto, ¿quiénes lo votaron? Vilar explica:

Los sectores más pobres en la provincia de Buenos Aires votaron por Milei. Sectores que normalmente eran kirchneristas estaban votando por Milei. Además, mucha gente joven votó por él. Y le quitó votos más hacia la derecha, más liberales y más bronca a Juntos por el Cambio

El voto por Milei, como Trump y Bolsonaro, es un voto anti clase política, antisistema y antimedios. Es un voto realmente de una molestia y de un cansancio

Y sentenció:

El voto por Milei es el voto de los jóvenes, y la inmensa mayoría del padrón electoral argentino está conformada por el sector de 45 años para abajo. Ahí es donde se nutre Milei

A la vez anticipó:

No creo que para la elección de octubre tenga tanto arrastre. Juntos por el Cambio harán el sana-sana para unirse entre las dos corrientes. Sí está claro que el voto por Milei, pero también por Bullrich es el voto de los más radicales, los que piden medidas más duras tanto en economía como en seguridad

Paradójicamente, también es un voto en contra de los beneficios sociales y contra el diálogo, es decir, hay un corte más radical

La pelea pueda cambiar

Vilar desatacó también que:

Milei puede llegar a ser presidente en octubre. Milei está en primer lugar, luego Juntos por el Cambio y tercer lugar el peronismo. El debate ahora es cuál de los dos va a quedar de segundo. La pelea será entre Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, según los datos que tenemos hoy. En un mes, esto puede cambiar

Y señaló que "Sergio Massa se va a unir más con el peronismo. Es un momento muy malo para el kirchnerismo, por lo que todo el resto de los sectores peronistas no kirchneristas ahora les van a pasar factura".

Milei, "posible presidente"

Por otra parte, en cuanto al futuro de Milei, de resultar electo, no estuvo muy lejos de la predicción de Carlos Maslatón:

A Milei le espera un país sin gobernadores, no sabemos cómo le irá en el Congreso y, de por sí, no va a tener el Senado. ¿Cuántas medidas podría hacer de su propuesta sin dialogar? No creo que vaya a tener mayoría simple en el Congreso y menos una calificada. Por ello, la situación le va a ser complicada a Milei

Y dijo: "el aliado natural de Milei puede llegar a ser Sergio Massa, paradójicamente. No el kirchnerismo, sino Massa".

