Enigmático misil de Marcela Pagano por los "casting sábana"

Yo trabajé en programas donde él (la pareja de la periodista en cuestión) llamaba y ponía pauta y decía: 'Te pongo más guita pero ponémela

image.png Los seguidores de Pagano propusieron varios nombres. El que más se repitió fue el de Pamela David, conductora de América TV y pareja de Daniel Vila.

"Otra anécdota muy conocida es de esa mujer que era muy conocida en la noche, sobre todo en círculos VIP donde accedían algunos empresarios. Y pasó de pronto de ser una chica que hacía presencia en boliches a tener un lugar preponderante en los medios, a ser casi una señora a la que se le estudió un cambio de imagen", continuó Pagano.

Hasta le hicieron recortar su cabello, que era una insignia de su marca, un cabello hermoso, largo, para que pareciera más fina o más centrada, u era todo un lavado de imagen de quien terminó siendo el marido

Aunque el video tiene menos de un día publicado en las redes sociales, comenzó la lluvia de nombres, aunque el que se repitió con más fuerza fue el de Pamela David. Sin embargo, el nombre de Jésica Cirio y Daniela Ballester también fueron destacados.

Pagano habló sobre periodistas ensobrados, ¿y palito para Graña?

Otra de las preguntas de sus seguidores fue sobre los llamados "periodistas ensobrados". Al respecto, la ex A24 contestó picante:

Creo que trabajé en todos los medios que existen en Argentina, y sí, lamentablemente eso no es un mito sino una realidad. No sólo los periodistas, sino los que gerencian determinados medios, que creo que son los peores porque ellos son los que bajan línea en pos de una ganancia personal

Si bien tampoco dio nombres, cabe recordar que en su descargo Pagano mencionó a Graña como uno de las figuras con las que se cruzó durante su estadía en el canal y que terminaron catapultando su salida.

