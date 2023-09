Tensión entre Alejandro Fantino y LN+ por Milei y Bullrich

Como tal, la crítica de Fantino no era hacia el filósofo (y de hecho se encargó de aclararlo), sino más bien hacia la candidata y su equipo. Sin embargo, tanto Leuco como Canosa cruzaron al ex conductor de Animales Sueltos por "insultar a Kovadloff".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagarra_pala%2Fstatus%2F1701774342344810787&partner=&hide_thread=false Che @TraductorTeAma me parece que un hombre con un pasado muy cuestionable se puso a llorar porque Fantino le tocó el curro a Kovadloff. pic.twitter.com/uXPaCiZGgj — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 13, 2023

El primero fue el también periodista de Radio Mitre, quien aprovechó algunos minutos de su ciclo El diario de Leuco para dedicarle unas palabras a su colega

"Fantino me parece que tiene algún tipo de desconocimiento de la materia con la que se está metiendo. Santiago Kovadloff es uno de los intelectuales más importantes que tiene la Argentina, es un ejemplo ético a lo largo de toda su vida, está tapado de premios y reconocimientos internacionales", introdujo el conductor.

Me parece a mí que te puede gustar su pensamiento político, su adhesión a Patricia Bullrich o no, pero tener esta actiud, diciendo además una cosa que ya se sabía (que era absolutamente ad honorem). Dice: 'Si cobrás un mango sos un atorrante'. No, ¿de dónde sacaste que van a cobrar un mango? SI leés la información, ya veo que la leíste bastante de corrido, lo primero que se dice es que no hay ningún tipo de dinero ni le cuesta ni un centavo al Estado Me parece a mí que te puede gustar su pensamiento político, su adhesión a Patricia Bullrich o no, pero tener esta actiud, diciendo además una cosa que ya se sabía (que era absolutamente ad honorem). Dice: 'Si cobrás un mango sos un atorrante'. No, ¿de dónde sacaste que van a cobrar un mango? SI leés la información, ya veo que la leíste bastante de corrido, lo primero que se dice es que no hay ningún tipo de dinero ni le cuesta ni un centavo al Estado

"Me parece que está un poquito sobregirado Fantino", concluyó Leuco. Pero la cuestión no quedó allí, puesto que durante su pase con Canosa volvió a referirse al mismo.

Viviana Canosa le clavó un puñal a Fantino y quedó ROJA COMO UN TOMATE: "No lo dijo"

"Me parece que hay una terminología y un nivel de agresividad para hablar de determinados personajes", analizó Leuco, quien luego agregó: "Decir las cosas que dijo. 'Si cobrás un mango, sos una vergüenza'. No le dijo eso a Hugo Moyano, no le dijo eso a Lázaro Baéz". En este punto, Canosa espetó, muy fiel a su estilo, una frase lapidaria sobre Fantino:

No le dijo eso a Massa, en el canal de Massa no se lo dijo nunca No le dijo eso a Massa, en el canal de Massa no se lo dijo nunca

Más tarde, la presentadora de +Viviana decidió traer a colación a Javier Milei, a quien volvió a criticar con dureza y, de cierto modo, le endilgó los declaraciones de Fantino. "Yo lo voy a defender a Kodavloff porque es de los buenos de este país. Hablá así de Massa, hablá así de Cristina, pero no podés hablar así de Kodavloff", manifestó, hablándole directamente al ex Intratables.

Yo no puedo permitir en un país como el nuestro que insulten, o que menosprecien o que ninguneen a Kodavloff. No lo voy a hacer, no voy a ser cómplice de ningunear a Kodavloff. Y tampoco voy a comprarme el versito de que ya ganó MIlei y que perdió Patricia, tampoco me lo voy a comprar Yo no puedo permitir en un país como el nuestro que insulten, o que menosprecien o que ninguneen a Kodavloff. No lo voy a hacer, no voy a ser cómplice de ningunear a Kodavloff. Y tampoco voy a comprarme el versito de que ya ganó MIlei y que perdió Patricia, tampoco me lo voy a comprar

