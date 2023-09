El discurso de los movimientos sociales girará en torno al avance de la derecha y el neoliberalismo que expresarían Javier Milei y Patricia Bullrich.

“Para cerrarle el paso a la derecha”, es la consigna de las organizaciones.

Sin Grabois

El gran ausente en el acto de la Paternal sería Juan Grabois, competidor de Sergio Massa en las PASO y líder del MTE y del Frente Patria Grande.

Si bien Grabois llamó esta semana a votar por Massa, admitió las diferencias que mantiene con el actual ministro de Economía: "Todo lo que pienso de Massa se sabe, ya lo dije, no le saco un punto ni una coma, pero Massa no va a ir por ese camino. Hará otras cosas que a mí no me gustan. Tendré que pelear por otras cosas. Pero ahí hay un límite, y ese límite es el Nunca Más".

Sin embargo, hace dos días la diputada que responde a Grabois en Diputados criticó las medidas sobre ganancias que anunció el ministro y a la CGT por no otorgar beneficios a los sectores de menores ingresos y que trabajan en la informalidad.

“Felicitaciones a la CGT por haber conseguido un aumento tan significativo para los trabajadores registrados con sueldos entre 700.870 y 1.770.000 pesos. Les pido que ayuden a los millones de desamparados que laburan en la informalidad, el monotributo, cooperativas, el campo pobre, ese 50% de nuestro pueblo trabajador y sus familias que subsiste entre la pobreza y la indigencia, cuya existencia y reclamos nadie parece darse por enterado”, reclamó la diputada Natalia Zaracho desde su cuenta personal de Twitter.

Antes, Grabois se había quejado de que Massa no lo invitaba a sus actos, sin embargo, desde su entorno dijeron otra cosa en declaraciones a TN: “Juan no tiene nada que hacer ahí. Nosotros diferenciamos la herramienta social gremial de la herramienta político partidaria. El MTE-UTEP no apoya a ningún candidato, su rol es reivindicar los derechos de los trabajadores de la economía popular” y remarcaron que pedirán “reivindicar los derechos gobierne quien gobierne”.

“Es una definición desde su concepción. La utep como sindicato no hace apoyo partidario a nadie”, añadieron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y puntualizaron: “En lo que a disputa electoral respecta está mal ponerlo a Juan en el mismo cuadrante que ‘los movimientos sociales’”.

“Siempre peleamos por los de abajo. Le entregamos nuestro programa de gobierno a Massa el día del búnker en las PASO. Ojalá tome alguna de las medidas”, concluyeron.

Otras lecturas de Urgente24:

Macri pidió a electores de Milei que voten por Bullrich

Según JxC, eliminar la 4ta. Categoría es ir hacia la híper

Polémica entrevista de Eduardo Feinmann a Javier Milei

Sin motosierra, en Salta le pusieron un tope a la Casta