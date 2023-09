Según JxC, eliminar la 4ta. Categoría es ir hacia la hiper

“Es un gobierno que se está yendo, de una manera desesperada. Nosotros no vamos a acompañar el peligroso camino a la hiperinflación a la que nos está llevando Massa. No tiene conciencia de adónde está llevando el país. ¿Cómo no vamos a estar a favor de bajar los impuestos? Por supuesto que sí. Pero no es la marchanta. Nosotros queremos una reforma integral y un plan de estabilización”, dijo Mario Negri, jefe del bloque radical, al término del encuentro.