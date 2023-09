Macri pidió a electores de Milei que voten por Bullrich

“Hoy tenemos 10 gobernadores en puerta, mayoría en la Cámara de Diputados y dirigentes jóvenes…”. “Esto es lo que trajimos, gente con un compromiso distinto, de sacarle la pata de encima a la gente, de darle libertades, tener un estado al servicio de la gente y no al servicio de los políticos. Y todo ese capital conducido por una persona, con una experiencia, con valores, con una firmeza que no va a dar un paso atrás, en la lucha contra todas estas mafias que han dominado el país, que es Patricia Bullrich”, añadió.

“Yo entiendo que la interna tal vez fue muy negativa, agresiva, pero todo este esfuerzo lo hicimos juntos. Juntos fuimos creciendo, con esta idea de liberar la Argentina. Desde el 13 de agosto que más del 70% de los argentinos les dijeron basta a estas ideas destructivas, de que no hay cultura del trabajo, no hay meritocracia, que la verdad no sirve de nada, que la decencia, no importa…”, sostuvo, haciendo alusión a las PASO 2023.

Esto provocó que el presentador tuviera la oportunidad de añadir, con ironía: “Que hay que estar con los delincuentes y no con las víctimas”.

“Totalmente, todas estas cosas arbitrarias que nos han hecho mucho daño, nos han llevado a una caída sistemática. A eso es a lo que me refiero, y Patricia está ahí, con una experiencia que no habla por lo que sueña hacer, que todos soñamos, sino por lo que ya vivió”, expresaba el dirigente, al mismo tiempo que hacía referencia al sindicalista Hugo Moyano y a su hijo. “Totalmente, todas estas cosas arbitrarias que nos han hecho mucho daño, nos han llevado a una caída sistemática. A eso es a lo que me refiero, y Patricia está ahí, con una experiencia que no habla por lo que sueña hacer, que todos soñamos, sino por lo que ya vivió”, expresaba el dirigente, al mismo tiempo que hacía referencia al sindicalista Hugo Moyano y a su hijo.

Entonces, el periodista intervino y volvió a su pregunta inicial: "¿Usted cree que Milei es un salto al vacío y un peligro a la democracia?".

“Eduardo, yo he aprendido que hay que ser muy respetuoso con el voto de la gente. Acá hay muchos argentinos enojados con el fracaso del Kirchnerismo, el abuso de la política, la cultura oscura. Por lo que digo que no podemos decirle a la gente que votó mal. Lo que hay que explicarles a los argentinos es que entiendo los enojos y entiendo la vocación de cambio profundo que no estaba en el 2015”, aclaró.

“Hoy hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich con todo el equipo de Juntos por el Cambio”, sentenció. “Hoy hay un mandato de cambio profundo y ese cambio lo va a hacer realidad Patricia Bullrich con todo el equipo de Juntos por el Cambio”, sentenció.

El caso Massa

Macri embistió en forma reiterada durante su participación televisiva contra Sergio Massa.

Si bien Macri dijo que fue Cristina Fernández de de Kirchner quien afirmó "en un sincericidio" que Massa era un "mentiroso", Macri le agregó otros adjetivos calificativos negativos a Massa.

Macri tampoco ahorro críticas a las decisiones económicas del ministro de Economía presidenciable, a las que reiteró en llamar "mamarracho fiscal" aunque aclaró que era una definición de Patricia Bullrich.

Macri no mencionó a Alberto Fernádez en sus dichos y de CFK sólo hizo una mención a propósito de Massa. Pero sí abundó en cuestionamientos de quien fue su fugaz aliado entre diciembre 2015 y febrero 2016. Pero fue aliado de María Eugenia Vidal hasta diciembre de 2017.

De paso Macri defendió las circunstancias en las que acudió al FMI a tomar el préstamo financiero récord q recibió la Argentina y que Massa sostiene q fue una pésima decisión. Además es evidente que la Argentina tiene dificultades para pagarlo en tiempo y forma.

-------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Tiembla Mercado Pago: Ualá presenta nueva alternativa

Nueva estafa sacude al BCRA: Alertan débitos no autorizados

Beto Casella tajante con el Bailando: "En esa tribunita..."

Atención Mercado Pago: La AFIP anuncia cambios en los pagos