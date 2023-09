Sin motosierra, en Salta le pusieron un tope a la Casta

En el caso particular de los intendentes, tampoco podrán llevar en sus listas a sus cónyuges, ni familiares directos.

Los alcaldes tendrán una sola reelección, y deberán dejar pasar un mandato antes de volver a presentarse a elecciones.

En el caso particular de los jueces, durarán 10 años en sus funciones y no podrán ser reelegidos otra vez. Esto permitirá que los mandatos de los jueces de Corte no coincidan con los del gobernador que los propuso.

Otra reforma que se concretó fue la limitación de la reelección de los senadores y diputados provinciales.

Para los legisladores también son 2 períodos de 4 años de forma consecutiva, para luego, si uno aspira al mismo cargo, tendrá que esperar 4 años para postularse nuevamente, por lo que se logra así una alternancia y mayor participación ciudadana, no cortando así el derecho de poder nuevamente a presentarse y aspirar a un cargo.

Para el Gobernador de la provincia norteña “cumplir la palabra empeñada es respetar nuestros principios con honestidad y no cambiar, a nuestra conveniencia, la palabra comprometida.”

