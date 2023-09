Maximiliano Pullaro: "Quiero llevar tranquilidad a los santafesinos"

Con respecto a Billetera Santa Fe detalló que "Le vamos a dar nuestra impronta. Tiene que ser un programa escalonado porque hemos detectado que personas de alto poder adquisitivo acceden al subsidio de $8.000 y para una persona que gana $2.000.000 no le representa nada. Pero para una persona que gana la jubilación mínima le salva la vida. Entendemos que debe ser un programa para la clase media-baja y la clase media de la provincia de Santa Fe".

Por su parte, en cuanto al programa de subsidio para el transporte de los estudiantes, Pullaro afirmó que "Vamos a continuar con el Boleto Educativo Gratuito para los estudiantes de la provincia, docentes. Y hay un universo pequeño de extranjeros que no están accediendo y vamos a extenderlos a ellos".

No obstante, lo que hará durante su mandato será "sentarnos con las empresas de transporte y les vamos a pagar lo que hoy es el quebranto porque cortan muchos más boletos de los que les paga el gobierno y eso no está bien, no le podes hacer pagar una política pública al sector privado".

Además, otra de las políticas que reconoció fue "Caminos de la Ruralidad" para acceder a tambos y escuelas rurales. "Vamos a intentar darle una vuelta más al mantenimiento de los consorcios camineros, pero son tres políticas que vamos a continuar (sumado a Billetera y al BEG). Lo que entendemos que está bien tiene que seguir estando", manifestó.

Pero con modificaciones

Si bien Billetera Santa Fe y el BEG continuarán, Scaglia aclaró que sufrirán modificaciones.

"El BEG para nosotros es una política muy importante, pero vamos a pagarle a las empresas; esa es la diferencia", determinó la vice, que aseveró que con esa reforma se incrementarán las frecuencias "que obviamente se retiran porque al privado no le conviene".

En tanto, dijo que Billetera Santa Fe se mantendrá pero el reintegro no será universal, sino segmentado según ingresos. "No es justo que entre todos estemos subsidiando a gente que no necesita Billetera", opinó la dirigente del PRO.

Actualmente el reintegro de Billetera Santa Fe es de hasta ocho mil pesos mensuales. El monto que subsidia el gobierno provincial es el 30 % de cada compra de alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo; y del 20% en electro, informática y artículos del hogar.

Es un programa de beneficios dispuesto por la Provincia de Santa Fe, para incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que estos realicen en comercios radicados en la Provincia de Santa Fe que se hayan adherido al Programa Billetera Santa Fe.

image.png Maximiliano Pullaro ratificó la continuidad de Billetera Santa Fe y Gisela Scaglia comentó que habrá modificaciones.

Transición y diálogo

Siguiendo con la reunión en suelo santafesino, Pullaro respondió una duda sobre cómo diagramará la transición en los tres meses que restan para que asuma a su cargo: "El gobernador (Perotti) llamó y se puso a disposición, quedamos en que esta semana nos íbamos a comunicar para ir a entablar un diálogo con nuestro próximo equipo de gobierno".

En ese contexto aclaró que Perotti "hasta el 10 de diciembre va a ser quién tome las decisiones, nosotros no queremos cogobernar este tiempo. Queremos una clara radiografía de la provincia para que desde el día cero empecemos a llevar adelante nuestros programas".

Tal lo mencionó desde un principio, las áreas donde se pondrá el mayor foco será en Economía y Seguridad. A raíz de eso, dijo que "Nos preocupan de sobremanera algunas cuestiones que vamos a empezar a revisar. Queremos pedir máxima prudencia, en estos tres meses que quedan, a la administración de los recursos de la provincia de Santa Fe, ya que no son de Perotti, ni de Pullaro, sino que de todos los santafesinos".

Juntos

En dicho encuentro también estuvieron Clara García, Felipe Michlig, senador provincial por el departamento San Cristóbal, Julio "Paco" Garibaldi, del departamento La Capital, José Corral, Juan Pablo Poletti, quien será el intendente de la ciudad, y Silvina Cian, que resultó ganadora dentro de la categoría de concejales.

Poletti aprovechó para hacerse oír y agradecer por lo reflejado en las urnas. Asimismo se comprometió a trabajar las 24 horas, los siete días de la semana. "Estoy orgulloso y feliz de haberme involucrado en política, cuando hace 160 días lo decidí, hoy estoy orgulloso y tengo felicidad por esa elección y por haber elegido Unidos para Cambiar Santa Fe, estaba convencido de que la pluralidad de voces iba a terminar en consenso para los santafesinos", expresó.

A eso le sumó que "Desde el día que terminaron las PASO y hubo una reunión y escuché a cada uno de los partidos involucrados, solo dije que ojalá pudiéramos hacer honor al nombre del espacio y vaya si lo pudimos hacer, un trabajo en equipo que llevó a ganar de forma contundente en las cinco categorías".

image.png Pullaro junto a Scaglia, Poletti y García.

