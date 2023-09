Dólar blue al alza: Esto preveen los analistas para el 23/10

image.png

Según Omega, la devaluación oficial no solo no ha sido gratuita, sino que también podría tener un efecto dominó en otras variables económicas. El "traslado a precios" de esta devaluación tiene un fuerte impacto inflacionario, lo que afecta negativamente a los ciudadanos. Según Omega, la devaluación oficial no solo no ha sido gratuita, sino que también podría tener un efecto dominó en otras variables económicas. El "traslado a precios" de esta devaluación tiene un fuerte impacto inflacionario, lo que afecta negativamente a los ciudadanos.