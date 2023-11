Gimnasia vs Colón: UTEDyC amenaza al Chiqui Tapia con suspenderlo

Gimnasia de la Plata y Colón de Santa Fe tienen pautado un partido por el descenso a la Primera B nacional, el viernes 1/12 a las 17 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys de Rosario. Sin embargo, la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) se encuentra en conflicto con Claudio Tapia por la reapertura de paritarias y le advirtió que si no hay respuestas, el partido, que se juega con las 2 hinchadas presentes, podría no disputarse.