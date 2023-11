UOCRA Rosario suma preocupación por las obras públicas

Mala señal

El referente de la UOCRA en Rosario sostuvo que los anuncios del libertario, con respecto a suspender toda la obra pública en el país "son una mala señal" y analizó que el candidato de La Libertad Avanza "apunta más al sector empresario o del Estado que hacen que una obra valga más y al trabajador le llegue menos".

"Me parece que Milei busca que le llegue lo que le tiene que llegar a cada uno y que no haya tantos intermediarios. Que no haya pequeñas empresas que no están capacitadas para licitar obras públicas, pero la terminan haciendo", continuó en esa misma línea.

En ese sentido, argumentó: "Creo que Milei apunta a los intermediarios y a los desmanejos que se hacen con cada obra. El tiempo que duran, lo caro que cuestan y lo poco que reciben los trabajadores. Ojalá no golpee tanto a los obreros. Si suprime la obra pública, va a ser duro para los trabajadores porque estará golpeando a un 35% de un total 600 mil trabajadores en el país. La obra púbica es necesaria para poder realizar las privadas".

Sin embargo, Irrazábal se mostró algo esperanzador y especuló en que "Todos los cambios van a tener un efecto o golpe. Seguramente el trabajador de la construcción sentirá ese golpe. Pero no creo que venga por los trabajadores. Ojalá que no. Irá por una reforma y para que 20 o 30 empresarios no sean los que manejen todas las obras públicas. Creo que las obras serán más repartidas".

Para finalizar, informó que "La UOCRA está en comunicación con el próximo gobierno. Estamos en estado de alerta. Nuestro secretario a nivel nacional está ocupado de que esto no pase. Seguramente tendremos un golpe. Todos los cambios son así. Necesitan un parate para tomar impulso. Pero ojalá que no nos encontremos en la calle. La construcción abarca 120 rubros, hay mucha gente trabajando. Si hay un recorte en la obra pública, eso no afectará solamente a la UOCRA. Lo hará a un conjunto amplio de empleados".

image.png UOCRA en estado de alerta ante la paralización de las obras públicas.

