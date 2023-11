Sebastián Neuspiller vs. Fernán Quiroz por la Salud de Milei

Ataque del PRO

Aprovechando que 'el lobo no está', el PRO macrista intentó saltar sobre la Secretaría de Salud para apropiársela. Ya se sabe que los de Mauricio Macri andan hambrientos: soñaban con muchos cargos pero no los han conseguido y encima tapan agujeros. Por ejemplo, conseguirle al ex canciller Jorge Faurie para que organice el protocolo a los jefes extranjeros visitantes para el traspaso del gobierno.