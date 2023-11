El mensaje que Carlos Melconian le envió a 'Toto' Caputo

Y advirtió a Javier Milei: "Primero vienen esas tres cosas, después vienen las personas. Es muy costoso armar ideas en 15 o 20 días".

En esa línea, se refirió a Luis Caputo y, si bien dijo que tiene "sus respetos" y le deseó "mucha suerte", disparó: "Ahora a la suerte hay que ayudarla".

luis-caputo.jpg Carlos Melconian fue muy duro con Toto Caputo y con su paso por el ministerio de Economía y el Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. Foto archivo NA.

"Me gustaría que (Luis Caputo) tenga un equipo, un diagnóstico, un programa. Y, sobre todo, que no se repitan errores del pasado. Menos eso de ir a tercerizar a distintas consultoras, algunas internacionales, lo que yo llamo equilibrio parcial. No se le puede pedir a uno que me haga una reforma de esto, a otro que me haga una reforma de lo otro, apurar todo, asumir, juntar todo en una coctelera y que nadie sepa quién conduce", le recordó al extitular del BCRA de Mauricio Macri.

Pero se negó a profundizar en sus críticas:

No me hagas hablar más de Caputo y del desorden. Porque podría agregarte más cosas que muestran el desorden y la irrespetuosidad. Tiene que decir vamos por allá o vamos para acá, y tener un correcto diagnóstico de las cosas No me hagas hablar más de Caputo y del desorden. Porque podría agregarte más cosas que muestran el desorden y la irrespetuosidad. Tiene que decir vamos por allá o vamos para acá, y tener un correcto diagnóstico de las cosas

Volviendo a Javier Milei, Carlos Melconian dijo que otro 'error' en el que no debe incurrir el jefe de Estado electo es "supervisar por su cuenta el aspecto económico".

"Creo que el mejor presidente de la democracia no sabía nada de economía. Las personas que han intervenido mucho en economía no tuvieron resultados adecuados. Milei es el primer economista presidente, no tiene por qué ser ministro de Economía. El éxito no necesariamente va de la mano de la cartera económica. Si el presidente se dedicara estrictamente a la economía, no le quedaría tiempo para nada más", anticipó.

Finalmente, el exreferente de Fundación Mediterránea enumeró algunos otros factores que tendrán injerencia al momento de gobernar y debe analizar Javier Milei:

Estamos ante una experiencia nueva de un presidente que ganó de forma democrática. No tiene territorio, no sé cuál es su alianza real en términos de lo que ocurrió en la segunda vuelta. También hay que rever el tema de la casta. No existe como tal. Hay solo buenos y malos políticos. Y, por último, la cuestión de la dolarización, 'motisierra' y Leliq. Se tiene que desdecir de todo eso Estamos ante una experiencia nueva de un presidente que ganó de forma democrática. No tiene territorio, no sé cuál es su alianza real en términos de lo que ocurrió en la segunda vuelta. También hay que rever el tema de la casta. No existe como tal. Hay solo buenos y malos políticos. Y, por último, la cuestión de la dolarización, 'motisierra' y Leliq. Se tiene que desdecir de todo eso

