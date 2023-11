Senado: Bartolomé Abdala, elegido para presidir el bloque de LLA

"Esos desmanejos y maltratos me parecieron desastrosos, porque no solo me perjudicaron a mí, sino a un montón de otros dirigentes que querían participar y quedaron proscritos. Ellos apoyaron abiertamente, es más, le han regalado el partido a Garrido, que ni siquiera era un afiliado. Para nosotros, que tenemos dignidad, nos pareció una falta de respeto", explicó Abdala.

Y la relación terminó de romperse con la decisión de Bullrich de apoyar al peronista disidente Claudio Poggi, por entonces senador nacional, como candidato a encabezar la nómina de diputados nacionales, cargo que consiguió. Este año, el legislador nacional rompió con la hegemonía del PJ y se alzó con la gobernación derrotando al candidato de Alberto Rodríguez Saá.

Bartolomé Abdala se fue del Pro dando un portazo y calificando como una falta de respeto la decisión de la conducción nacional del partido Bartolomé Abdala se fue del Pro dando un portazo y calificando como una falta de respeto la decisión de la conducción nacional del partido

Un año después, cerró el acuerdo con el libertario Javier Milei. En aquella oportunidad, el ahora senador nacional electo y nostálgico de las ideas de Mauricio Macri que nunca aplicó, dijo:

Creo que Javier es el que mejor representa las ideas de la libertad que tenía el propio Mauricio Macri al inicio de su carrera política y que después, cuando fue gobierno, no supo o pudo aplicar. Por eso me convencí a acompañarlo a él Creo que Javier es el que mejor representa las ideas de la libertad que tenía el propio Mauricio Macri al inicio de su carrera política y que después, cuando fue gobierno, no supo o pudo aplicar. Por eso me convencí a acompañarlo a él

Y agregó:

Estamos hartos de que siempre, todos los gobiernos, tomen las mismas medidas, bajo nombres distintos: Precio Justo, Precios Cuidados, cepo, impuestos de todo tipo; siguen apretando al que produce y genera empleo, a las PYMES, al campo, a los comerciantes Estamos hartos de que siempre, todos los gobiernos, tomen las mismas medidas, bajo nombres distintos: Precio Justo, Precios Cuidados, cepo, impuestos de todo tipo; siguen apretando al que produce y genera empleo, a las PYMES, al campo, a los comerciantes

image.png Tras romper con el Pro, Bartolomé Abdala selló su alianza con Javier Milei.

En la elección del 22 de octubre, La Libertad Avanza obtuvo siete bancas para el Senado: Por haber ganado las elecciones en San Luis, además de Abdala ingresará la peronista Ivana Arrascaeta; y en Jujuy, donde fueron elegidos Atauche y la pastora evangelista Vilma Bedia. Además, por haber sido la segunda fuerza más votada, consiguió un escaño en La Rioja (Juan Carlos Pagotto); en San Juan (Bruno Olivera Lucero); y en Formosa (Francisco Paoltroni).

El espacio fundado por Javier Milei se encuentra en hiperminoría en ambas cámaras, pero la situación del Senado es aún más desventajosa que en Diputados. Mientras que en la cámara baja tiene casi un 15% de la composición (37 de 257 bancas), en la cámara alta esta es menor a 10% (con 7 de 72 bancas) El espacio fundado por Javier Milei se encuentra en hiperminoría en ambas cámaras, pero la situación del Senado es aún más desventajosa que en Diputados. Mientras que en la cámara baja tiene casi un 15% de la composición (37 de 257 bancas), en la cámara alta esta es menor a 10% (con 7 de 72 bancas)

Palabras de Bartolomé Abdala

"Tengo la misión de conseguir los consensos para tener leyes", sostuvo Abdala tras ser proclamado por sus pares. Además, sostuvo que su primera misión será "lograr que el presidente provisional de la Cámara alta sea de La Libertad Avanza".

Abdala tendrá desde este martes el desafío de conseguir aliados que le permitan elegir entre sus pares al presidente provisional. "Es lo que corresponde y lo empezaré a negociar", insistió. No está nada fácil, porque mientras era designado como jefe de bloque, según el sitio 'Letra P', surgió la versión de que, para destrabar las negociaciones, Javier Milei promovería para ese cargo a Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, como parte de su acuerdo con el gobernador cordobés.

Vigo permitiría el respaldo de exoficialistas Carlos Espínola y Edgardo Kueider, quienes comparten bloque con ella, y sólo sería necesario conseguir el de la UCR y de partidos provinciales. Aunque se complicaría el voto de Luis Juez. Como sea, las negociaciones continuarán...

Otras noticias de Urgente24

Jones Huala, hospitalizado y urgente pedido antes que asuma Milei

Sebastián Neuspiller vs. Fernán Quiroz por la Salud de Milei

Senado: El peronismo K buscaría dejar a Milei sin la presidencia provisional

Algunas curiosidades del lujoso avión privado en el que Milei viajó a USA

El mensaje que Carlos Melconian le envió a 'Toto' Caputo