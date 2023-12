Para tener en cuenta: Martín Menem

De todos los integrantes del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza el único amigo personal de Javier Milei es Martín Menem. Si se acude a la memoria, antes de las PASO el único candidato provincial que respaldó Milei fue Martín Menem, y en La Rioja recordó su relación personal con el sobrino del fallecido ex presidente de la Nación, ex gobernador de La Rioja y ex senador nacional por La Rioja, Carlos Saúl Menem.