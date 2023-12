Nuevo round en Mañanísima: Panelista calló a Estefi Berardi

"Para un evento es mejor estar fresquito que pasar calor", la cortó el periodista.

"Vos no estabas así que no sabes lo que fue. Ustedes no pueden opinar porque no estaban ahí chicos y el aire te lastimaba", agregó tajante la modelo. "Vos no estabas así que no sabes lo que fue. Ustedes no pueden opinar porque no estaban ahí chicos y el aire te lastimaba", agregó tajante la modelo.

Momento en el cual, como se intuía, Bertero no guardó silencio frente a tal respuesta y, prácticamente de inmediato, respondió: "No estuve ahí, pero fui a fiestas importantísimas, más que el Martín Fierro... La fiesta de Fundaleu.... La fiesta de revista Galera, que hace en el hipódromo de San Isidro".

"A nadie le importa", contestó Berardi sin permitir que concluyera su intervención.

Réplica que ocasionó un instante de indignación, donde Lucas, saturado de las malas contestaciones, manifestó: "Que a vos no te importe no significa que a nadie le importe, a mí me calla solamente la conductora".

image.png

No obstante, tal como se especificó previamente, este no constituye al primer choque que experimentan los integrantes del panel. Puesto que, estas tensiones tienen un origen de larga data.

Por ejemplo, hace apenas unos días, los participantes de Mañanísima atravesaban una circunstancia similar, cuando Lucas Bertero hizo uso de una nota con Pampita para compartir su perspectiva acerca de la modestia de la modelo al recibir tres nominaciones en los premios. Situación que le dio el pie, para emitir un comentario sarcástico dirigido a Estefi Berardi, quien, a pesar de su nominación, optó por no recibir su placa.

"Ella es la número uno, fue a recibir su diploma y todo, no como otras chiruzas…”, comenzó diciendo el periodista. "Ella es la número uno, fue a recibir su diploma y todo, no como otras chiruzas…”, comenzó diciendo el periodista.

Un comentario, que evidentemente, fue captado en el aire, donde Majo Martino intervino en defensa de su compañera, señalando que esta última fue incluida como invitada en el programa.

“¿Me decís a mí? ¿Me estás diciendo chiruza?”, añadió Estefi decidida a continuar la disputa.

“Perdón, perdón, pasa que Estefi no fue”, manifestó Bertero.

“Sí, no fui, pero al menos me nominan”, concluyó Berardi. “Sí, no fui, pero al menos me nominan”, concluyó Berardi.

“Yo lo decía en general”, procuró alegar Lucas, pero, Majo intensificó la polémica al afirmar de manera incisiva: “Sí, te lo dijo a vos, Estefi. Hay internas acá".

------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

VTV Vencida: Bajo qué circunstancias se permite circular

Cuenta DNI presenta nuevos límites: Cuánto se puede gastar

Mercado Pago detalla pasos a seguir tras regulación del BCRA

AySA modifica subsidios: Cómo conocer tu situación