Ex panelista de Intrusos ahora va contra Estefi Berardi

"En un momento, yo dije que no le creía ciertas cosas y ella, para ningunearme o bajarme el precio, le faltó el respeto al señor Carlos Monti, que es un conductor de 40 años en este medio", añadió.

"Estuve trabajando en NET y agradezco muchísimo a Carlos que me dio una oportunidad en un momento muy difícil de mi vida, cuando ella quiere ningunearme a mí, en ese tiro le pegaste por elevación a una persona querida por todo el medio", declaró Bertero en relación al conductor de "Entrometidos en la tarde" en Net TV, programa en el que ambos comparten su labor.

"Me dijeron que Lucas Bertero dijo algo, pero no lo vi, no sé dónde está, en un canal que no lo mira nadie'", agregó el periodista intentando copiar a Berardi.

Instante en el que, la antigua integrante del programa 'Los Ángeles de la Mañana' lo interrumpió y puntualizó: "Bueno, ya está porque es muy largo y tengo que hablar yo también".

"Yo he hecho programas donde no me ha mirado nadie y lo digo, no me enteré lo que dijiste por qué no miro ese programa", justificó la panelista sobre las expresiones que generaron la controversia.

"Pero de algo te enteraste porque me saliste a matar", contestó su compañero. "Me enteré por Twitter, por mis fans, porque tengo muchos seguidores", indicó Estefanía, dejando implícito que no sigue el programa mencionado.

"Pero está todo bien con Estefi", concluyó Bertero la conversación con su colega, estrechándole la mano como gesto de reconciliación.

