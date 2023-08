Estefi Berardi enfrenta a Carmen Barbieri en vivo

"Te estás yendo al pasto", manifestó la ex participante del programa Combate. "Qué me voy a estar yendo al pasto. Deja de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Déjame de joder", continuó Carmen.

¿No se me pudo pasar el avisarte?", argumentó Berardi. "Conmigo, no. ¿Sabes por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta", concluyó la comediante.

image.png

¿Cuál fue el motivo que la enojo a Carmen Barbieri?

En la emisión del programa de ayer, la presentadora mostró abiertamente su indignación hacia Berardi al descubrir que esta última no había asistido a trabajar debido a su debut como integrante de "Poco correctos" (El Trece).

"¿Por qué debuta a las cinco (de la tarde) no viene? Ah, muy bien, está todo bien", protestó Carmen, a la vez que añadió:

"No me gusta. Yo, cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show y falto a Mañanísima, también falto a la tarde a Los 8 escalones" "No me gusta. Yo, cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. O si hago un show y falto a Mañanísima, también falto a la tarde a Los 8 escalones"

Y sin ocultar su incomodidad, concluyó: "No, no se hace eso, no sé por qué no está hoy con nosotros, una lástima".

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Tarjeta SUBE: Dos cambios cruciales en agosto 2023

La NASA sorprende: Streaming gratuito y sin anuncios

Telefe en crisis: Periodista revela su impactante decadencia

Alerta: WhatsApp dejará de operar en estos celulares

Netflix: La nueva película alemana que ya es récord furor