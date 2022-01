Carmen Barbieri se enoja con una panelista y la reta al aire

Es horrible lo que dijiste. ¡Horrible! Una barbaridad. Estuviste muy mal Estefi. Mirá, a mi en un momento me decían que era bipolar, y era tremendo. Cinthia te puede haber disculpado, pero yo no te perdono. ¡No te perdono! Es horrible lo que dijiste. ¡Horrible! Una barbaridad. Estuviste muy mal Estefi. Mirá, a mi en un momento me decían que era bipolar, y era tremendo. Cinthia te puede haber disculpado, pero yo no te perdono. ¡No te perdono!

La conductora generó polémica durante el ciclo que va durante las mañanas de Ciudad Magazine y fue viral en los portales de chimento.

image.png Carmen Barbieri, conductora de Mañanísima por Ciudad Magazine.

En Urgente 24, explicamos la situación tan mediática que vive la ex compañera de Ángel de Brito: Cinthia publicó una serie de historias en donde contó la experiencia vivida con su marido, con quien sufrió violencia de género. Sin callar, Defederico contestó en su Instagram con historias:

"Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer. No entiendo aun, ya pasado 4 años de separarme con Cinthia, el odio y el rencor que maneja contra mi, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero de Stravaganza”.

Así fueron tendencia en el día de ayer en Twitter.