Ángel de Brito respaldó a su angelita en medio del escándalo

image.png Algunas de las fotos y capturas de pantalla que mostró Cinthia Fernández luego del descargo de Matías Defederico. La precandidata a diputada aseguró que Defederico no apareció hasta el final del parto de su hija, lo cual él negó categóricamente.

"Yo llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pelotudo, y ni subieron a mi camarín, se quedaron en un sillón, en un palco, aisladas, pedazo de imbécil. A mí no me vas a decir cómo cuido a mis hijas (...) Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo. Me tenés harta", expresaba violentamente la ex panelista de LAM en uno de los audios que exhibió Matías Defederico en sus redes sociales.