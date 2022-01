Una ex LAM acusó a su ex pareja y él la fulminó en Instagram

La panelista Cinthia Fernández inició el año con polémica. El 1 de enero, en una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, le comunicó a sus seguidores que tuvo que ir personalmente a buscar a sus mellizas, Charis y Bella, a la casa de su ex pareja Matías Defederico, luego de pasar tres horas sin poder comunicarse con ellas. Según indicó Fernández, el ex futbolista estaba al cuidado de las niñas y era responsable de retornarlas a su casa, por lo que la también bailarina se preocupó cuando comprobó que Defederico estaba consumiendo alcohol a altas horas de la madrugada. Luego de que la ex LAM hiciera su presentación en el programa Nosotros a la mañana de El Trece, donde volvió a relatar dichos sucesos, Matías Defederico lanzó un fuertísimo descargo en su Instagram y sostuvo: "Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer".