El Trece no tiene LAM pero América quiere jefe de Contenidos

El rumor dice que Ángel de Brito se encuentra negociando con América TV y El Nueve para generar un nuevo proyecto, en donde si bien no se confirma una programación de espectáculos, se espera repetir el estilo LAM en otra transmisora. Pero ¿no debería negociar la productora Mandarina más que Ángel de Brito? He ahí una falla en el rumor: no entiende el negocio de la TV. En especial cuando él renunció al Grupo Clarín por su fidelidad a la productora comandada por Mariano Chihade, Mandarina.