¿Crisis económica? Porqué El Trece bajó a Ángel de Brito y LAM

El periodista de Radio Mitre, Juan Echegoyen, dijo: "Creo en la versión de Ángel porque tendrá sus razones para decirlo pero por otro lado me contaron que la relación entre Mandarina y Canal 13 no estaba para nada bien". “La versión que me dijeron off the récord es que el canal y la productora no arreglaron el dinero y que la relación empeoró cuando se terminó el programa de Mariana Fabbiani”. Recordemos que el marido de Fabbiani es Mariano Chihade, dueño de Mandarina.

Lo cierto es que el Grupo Clarín no atraviesa un gran año en términos financieros. Según consignó El Cronista Comercial semanas atrás, “según los resultados financieros de los primeros 9 meses del año, las ventas de productos registran una caída del 7,7% comparado con igual periodo del 2020. Y los aumentos de precios durante este año no fueron suficientes, según la compañía, para compensar el retraso respecto de la inflación”.

Cablevisión Holding reportó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que las ventas netas alcanzaron los $ 292.983 millones lo que refleja una caída en comparación del 2020 en medio de la pandemia, cuando ese número había sido de $ 317.476 millones. Esto se da principalmente por menores ventas de servicios móviles, Internet, telefonía fija, datos y cable de televisión.