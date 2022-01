Ya sin LAM, Florencia Peña se impone en el rating

https://twitter.com/TVPopularok/status/1478395404911792128 SE ADUEÑA DEL MEDIODÍA

Gran pico de 6,2 puntos para #FlorDeEquipo en #Telefe. Lidera la franja.



¿Estás viendo el programa de Flor Peña? pic.twitter.com/IZCwJ9m6xy — TV Popular (@TVPopularok) January 4, 2022

Según trascendió, los ex conductores de Intrusos comenzarán en marzo con su nuevo programa en la señal propiedad del Grupo Clarín, pese a que aún no está definido el equipo que los acompañará. Por lo pronto, lo seguro es que competirán directamente no sólo con Florencia Peña y su Flor de equipo, sino también con Ángel de Brito, quién continúa en negociaciones junto a su productora, Mandarina, para determinar cuál será su próximo destino. Tal como informó Urgente24, el presentador hasta ahora sólo ha confirmado que la panelista Yanina Latorre continuará trabajando junto a él y que no será el formato de su programa el que se pase de canal, sino él mismo.