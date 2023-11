Datos sobre Leliqs y coincidencias sobre dólar oficial

La conducta de los bancos debe entenderse como una respuesta a la incertidumbre y falta de definiciones sobre el plan para acabar con las Leliq, sumado a que de alguna manera están promoviendo ellos mismos el desarme de depósitos en manos de grandes inversores (especialmente fondos de inversión) para achicar el balance expuesto al canje. La conducta de los bancos debe entenderse como una respuesta a la incertidumbre y falta de definiciones sobre el plan para acabar con las Leliq, sumado a que de alguna manera están promoviendo ellos mismos el desarme de depósitos en manos de grandes inversores (especialmente fondos de inversión) para achicar el balance expuesto al canje.

La semana que viene entre martes 28/11 y jueves 30/11 vencen Leliq por $3,50 billones, de los cuales $2,0 billones son de bancos públicos y $1,50 billones pertenecen a bancos privados. Suponemos que prevalecerá la misma conducta por parte de los bancos que la vista esta semana."

Escenario

Marangoni es el rostro público con 3 virtudes: conoce la 'cocina de la política' -no será el Gran Chef pero en la Argentina no hay nadie para la Guía Michelin-, fue presidente de uno de los bancos más importantes del sistema institucional vigente -Banco Provincia- y es un moderado -es cierto que para quienes se enojan, no es una virtud pero el moderado trabaja en el promedio, la regularidad; y el impulsivo en el batacazo, lo que tiene un alto riesgo.

Realizado el contexto, vamos a un fragmento adicional del informe, que tiene una notable coincidencia en la conclusión cambiaria con el de Equilibra (ya publicado por Urgente24):

"En términos cambiarios, Milei ha dicho en sus entrevistas de esta semana que no se puede sacar el cepo sin antes resolver el problema de las Leliqs. Sin embargo, creemos que el principal inconveniento para levantar el cepo es la falta de dólares y el desorden en materia cambiaria donde coexisten no menos de 15 tipos de cambio diferentes.

Por lo tanto existe elevada probabildad de un salto del tipo de cambio por lo menos a niveles del actual dólar exportador, en torno a $650, para cortar con el flujo negativo de divisas y terminar con el valor testimonial del dólar oficial actual en $357.

Adicionalmente, se podrían remover muchas trabas y prohibiciones absurdas que existen en los distintos segmentos del mercado cambiario (impuesto pais, adelanto de impuestos cargados en el dólar, prohiciones para pagar al exterior accediendo al CCL, la regla antojadiza del 50% y 50% para exportadores, y tantas otras mas).

Una última reflexión es que en tanto se abandone la dolarización como programa inicial del nuevo gobierno, deberemos observar muy bien la secuencia que se tome en el plan de estabilización. Necesariamente debe empezar por lo fiscal, comenzar a ordenar los precios relativos, seguir por lo monetario y el financiamiento y finalmente indicar hacia qué tipo de arreglo cambiario se pretende ir, seguramente un mercado lo mas libre posible y unico de cambio al final del camino.

Poner el tema de las Leliq con tanta relevancia como prioridad número es a nuestro entender confundir algo la secuencia indicada de formulacion de política económica para intentar estabilizar una macroeconomia toda rota que hereda el presidente electo, configurando una de las peores herencias desde 1983 en adelante."

