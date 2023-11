Yanina Latorre aniquila a Dady Brieva por sus comentarios

"Vos sos Brancatelli, viajas 50 veces al año y trabajas de panelista, y yo viajo un montón, pero me lo garpa mi marido, que es ex futbolista, con el sueldo que yo tengo de panelista, y eso que me va bastante mejor que a ustedes, yo no puedo garpar todo lo que garpan ustedes", prosiguió indignada.

“Yo me he enterado de los sueldos siderales que cobran ustedes, ustedes están por perder todo, por eso se quieren morir", remarcó.

Mientras que, en relación con la actual crisis económica, Yanina Latorre argumentó: "Los argentinos ya perdieron todo, un 140% de inflación, un 50% de pobreza, regaló nuestra guita a mansalva para que lo voten y no lo votaron".

"Triplicó el dólar en un segundo, un desastre, nos endeudó peor. De qué estás hablando Dady Brieva. Qué vamos a perder, ¿lo que no tenemos?, o vos vas a perder los sueldos y la pauta del estado", concluyó.

