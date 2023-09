Ante esto, esta mañana transmitieron el clip en cuestión en el envío de Barbieri y, una vez que concluyó, la conductora exclamó exaltada: "¿Sabés que me hartaste, Latorre? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién es? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?".

SE CALENTÓ CARMEN: "¡Yanina Latorre me hartaste, quien te crees que sos!"

"La expareja de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey?", argumentó, para luego proceder a insultar a Latorre:

¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos. Yo estoy tratando que la gente en la casa se ría, disfrute, y hablábamos de lo que había pasado. Nunca nombré a Sofía, nunca estuvo en mi cabeza. Si hubiese estado en mi cabeza, hubiese parado el tema

Por otro lado, aseguró que siempre trata con cuidado ciertas situaciones que se hablan al aire: "A veces paro algunos temas porque no quiero que se sienta mal ella, ni Fede, ni yo, ni ellos. Nadie se burlaba de Sofía y del momento horrible que sufrió con mi hijo, y mi hijo con ella. No quisiera que se repita con otras personas, porque yo también pasé un momento terrible".

"Y vos también, a vos te cagaron, te metieron los cuernos. ¿Sabés cómo habrás llorado? ¿Cómo habrás sufrido? ¿Lo que habrás adelgazado? Mamita, lo que bajaste. Ya sos flaca, imaginate si yo bajé de peso que soy una gordita. Imaginate vos, mi amor", manifestó, en referencia a polémica infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt.

LAVARROPAGATE "Fede Bal estaba separado cuando fuimos a su casa en Carlos Paz " afirmó Estefi

"Estoy harta de vos. Estoy harta que me nombren como me nombran 'Carmen tiene la culpa de todo'. Estábamos jugando. Nunca se pensó en Sofía, a la cual respeto, adoro, amo y agradezco como cuidó y amo a mi hijo. No te lo voy a permitir, Latorre", expresó.

"¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamás vos, nena?", ninguneó Barbieri y reiteró su hartazgo: "Dejame de joder, me hinché las pelotas. Basta".

Tras varios minutos de enojo, se animó a amenazarla y fue tajante: "Ahora, yo voy a hacerte un juicio a vos. A vos y no sé a quién más de ahí (LAM) que está riéndose de mis problemas con mi hijo. Y esto no fue una cosa seria, fue una joda loco. Si vos tenés humor, que no sabés. Hay que dedicarse al humor".

"No entiendo por qué no me perdonan nada ustedes, por qué no se dedican a arruinarle la vida a otra gente y a mí me dejan en paz", sentenció la conductora. Por su parte, Latorre no le contestó de manera directa, sino que se limitó a repostear en su cuenta de Twitter algunas publicaciones de terceros que criticaban a Barbieri.

