Latorre estalla contra Berardi: "Querella a la cornuda..."

Actuando como si no supiera, Bal respondió: “¿Yo te dije eso? ¿Cuándo?”. “Una vez me dijiste y me preguntaste ‘¿vas a venir?’ ¿Por qué buscas algo chico ahora?”, reafirmó Estefi, dejando claro su acercamiento.

Sin embargo, la historia no se quedó ahí, ya que la charla prosiguió y tras las declaraciones del actor sobre la solicitud de 25 mil dólares por el alquiler de una casa durante la temporada, Berardi propuso una solución: “Yo te puedo alquilar mi depto.”

“¿A cuánto me lo dejas? Vos me vas a pedir 120 dólares por día, tu departamento está lindo”, respondió, al mismo tiempo que añadió: “No lo conozco, lo vi por redes”. Por supuesto, Carmen Barbieri no eludió lo que había escuchado y comentó: “Ay, cómo aclaró al toque, se están pisando”. A lo que entre risas aclaró “No, porque acá decís algo y es terrible".

image.png

Es esencial recordar que apenas unos meses atrás, Federico Bal se separó de Sofía Aldrey debido a una presunta infidelidad en la que Estefanía Berardi fue señalada como una de las personas involucradas. Y la persona encargada de brindar la primicia sobre este asunto fue Yanina Latorre.

En el presente, la integrante LAM se encuentra sometida a un juicio oral promovido por la influencer. La cual asegura que la divulgación de los mensajes durante el escándalo por su presunta relación con Fede Bal supuso una forma de violencia de género hacia su persona.

