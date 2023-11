La miniserie de 7 capítulos que marca tendencia en Netflix

Una producción donde se puede apreciar como la motivación de la madre se ve impulsada, entre otros motivos, por la desconfianza y una marcada tendencia a la sobreprotección.

image.png

Con la presencia de destacados actores como Melisa Sözen, Eylül Tumbar, Devrim Kabacaoglu, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tunçer, Birand Tunca, Dias Tussupbekov, Enver Husrevoglu, Denizhan Akbaba y Taylor Lauren en su elenco, esta obra cinematográfica bajo la dirección de Umut Aral y Gökçen Usta Çaylar ha logrado encantar a los suscriptores de la plataforma, y en cierta medida, también a la crítica especializada.

Por citar algunos, desde Heaven of Horror redactaron: "No es la mejor serie que he empezado en Netflix, pero tiene un primer episodio muy potente". Mientras que desde A24 destacaron: "¿De quién huimos, mamá? Es una historia que mantiene al espectador pegado a la pantalla y que muestra una faceta diferente de las producciones turcas. Es una serie que no decepcionará a aquellos que buscan una historia emocionante y adictiva".

