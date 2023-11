Discurso de investidura: Sánchez vanaglorió la Amnistía y hermanó a Milei con Vox/PP

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1724827815646781948&partner=&hide_thread=false "Las formaciones políticas de ultraderecha cuestionan la democracia"



En el debate por la investidura, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó a "la derecha tradicional argentina arrollada por el delirante discurso de Milei".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/sDaMTzLwmv — Corta (@somoscorta) November 15, 2023

El Ejecutivo español luego retomó la figura de Milei, en tal oratoria de cara su investidura, con el propósito de cuestionar a Alberto Núñez Feijoó, candidato del Partido Popular (PP), cuya agrupación en las elecciones de julio “empató técnicamente” con el PSOE/Sánchez pero que quedó atrás al no forjar lazos necesarios para todo sistema electoral indirecto. También apuntó contra Mariano Rajoy, ex presidente de España, que ha venido apoyando a Milei en toda su campaña.

"Hay que hacérselo mirar señor Feijoó para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina", ironizó.

Pedro Sánchez además afirmó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “llegó [a la presidencia del PP] con la promesa de moderación” pero "nadie ha hecho más por Vox que usted al frente del Partido Popular”, lanzó. “Usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox”, ha añadido.

image.png Feijóo (PP) versus Sánchez (PP)

Es que PP se alió al partido de ultraderecha VOX que ha reivindicado a la dictadura franquista, guardando cierta analogía con el pacto de los halcones del Pro con La Libertad Avanza en Argentina, decisión tomada por la necesidad de más bancada para una posible investidura, lo que quedó en la nebulosa.

Sánchez volvió a acusar a Feijóo de "ser un mal perdedor". “El problema no es que los españoles voten mal, es que ustedes no aceptan el resultado electoral”, dijo.

Tal candidato a la investidura, Sánchez, pidió al Partido Popular "una condena firme y rotunda" a los excesos en las protestas antiAministía en la sede del PSOE en Ferraz.

He empezado mi intervención trasladando el respeto a las personas que se han manifestado pacíficamente. Me gustaría una condena firme y rotunda ante el asedio a las casas del pueblo y la sede de Ferraz por parte del PP y de Feijóo He empezado mi intervención trasladando el respeto a las personas que se han manifestado pacíficamente. Me gustaría una condena firme y rotunda ante el asedio a las casas del pueblo y la sede de Ferraz por parte del PP y de Feijóo

Mientras que, en el momento de dúplica a Sánchez, Feijóo soltó que no es presidente "porque no me vendo ni vendo a los españoles” en relación al pacto PSOE-independentistas para poder conformar otro mandato.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpedropcelis%2Fstatus%2F1724816039316234381&partner=&hide_thread=false BOOM… Feijóo destroza y retrata la coherencia de Pedro Sánchez en dos minutos. Este es un vídeo que todo el mundo tendría que ver. pic.twitter.com/6aQYPVIftG — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 15, 2023

Live Blog Post La guerra por el poder en España es peor que en Argentina No es la 1ra. vez que socialistas y catalanes provocan una derrota conservadora (el PP). Revisemos la historia de España reciente. VER MÁS En 24 horas, el miércoles 15/11, más de 1.600 policías antidisturbios serán enviados a las calles de Madrid (España) porque se temen choques inéditos. Hasta ahora, una zozobra similar sólo era imaginable en París (Francia) pero ahora es posible una versión castellana de la máxima seguridad. Se esperan manifestaciones del Partido Popular(PP) y VOX contra la firma de la Ley de Aministía de Carles Puigdemont y otros catalanes condenados por terrorismo en su momento, hoy aliados del gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español). image.png

Live Blog Post España en llamas por la Amnistía para otro mandato de Sánchez Para conformar gobierno y ganarle a Feijóo, Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes, pero en España no le perdonan y explotan las calles en señal de protesta. Para conformar gobierno y ganarle a Feijóo, Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes, pero en España no le perdonan y explotan las calles en señal de protesta. En España, el texto de la proposición de ley de Amnistía ha sido divulgado este lunes, y ello tiró más leña al fuego en medio a la ola de protestas e insurrección popular por este pacto entre PSOE gobernante y los independentistas catalanes (JxCat y ERC), que condonarían las penas a 300 insurrectos y 73 policías. Es que tal ley de Amnistía fue impulsada por el propio Oficialismo, para conseguir más escaños de cara al próximo debate de investidura y para dilapidar así la candidatura de Feijóo, con una posible victoria contundente de Pedro Sánchez para otro mandato. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FActualidadRT%2Fstatus%2F1723963908753662117%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1723963908753662117%7Ctwgr%5E1d7735bc55cf10c52eb8c305fda00ccd37eaa0c2%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fespana-llamas-la-amnistia-otro-mandato-sanchez-n563575&partner=&hide_thread=false Protestas masivas en toda España contra la amnistía de SánchezLas 52 capitales de provincia en España son testigos de las manifestaciones en contra de la amnistía acordada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Junts per Catalunya. pic.twitter.com/964vMbtFuA — RT en Español (@ActualidadRT) November 13, 2023 Tal estallido social en las calles, apoyado por líderes de PP y Vox, se debió a que Sánchez aseguró a su electorado que no “habría cabida” para un amnistía con los independentistas por las especulaciones. Pero no fue así y acaba de usar su az de manga ante su avaricia de mantenerse en el poder. Es más, la grieta en tierras ibéricas alcanzó su punto más álgido este viernes tras el intento de asesinato a plena luz del día de Alejo Vidal-Quadras, dirigente español del ala conservadora PP y fundador de Vox, tal como contó Urgente 24. El dirigente que sobrevivió al ataque cree que estaría detrás el régimen de Irán, ya que su partido recibió donaciones de opositores iraníes.

Live Blog Post Fundador de Vox baleado y Abascal no 'se achica' ante pacto PSOE-JxCat El exlíder del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, recibió un disparo en la cabeza en pleno Madrid durante este jueves, en la misma semana de protestas contra el PSOE gobernante, que fueron fogoneadas por el partido de tal dirigente baleado. Alejo Vidal-Quadras, dirigente español del ala conservadora PP y fundador de Vox (partido que dialoga con Javier Milei) fue baleado en el rostro durante este jueves en una calle de Madrid. Este atentado sucede en medio de la agitación social y manifestaciones en las calles que han sido convocadas por el partido de tal dirigente, contra la amnistía del Oficialismo a los independentistas catalanes. VER MÁS image.png

