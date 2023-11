António Costa, la amnistía de Pedro Sánchez y vergüenzas del socialismo

image.png

Así, en la primera plana de los tabloides y diarios portugueses aparece Costa como una alegoría a José Sócrates, otro socialista expremier corrupto de tal país que desplegó contratos espurios en ‘nombre del asistencialismo’ y terminó en Tribunales.

En 2021, si bien Sócrates zafó de ser juzgado por corrupción al recibir como soborno millones de diferentes empresas y entidades bancarias a cambio de contratos públicos, fue juzgado por 31 delitos relativos a fraude, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

Ahora bien, en cuanto a corrupción que salpica ahora a Costa, el actual premier de Portugal, no tuvo más remedio que renunciar a su cargo tras dialogar con el presidente y ahora rezar por no arrastrar al fango a más funcionarios públicos.

Tengo entendido que la dignidad no es compatible con ninguna sospecha (...) La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad (...) por eso, obviamente, he presentado mi dimisión Tengo entendido que la dignidad no es compatible con ninguna sospecha (...) La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad (...) por eso, obviamente, he presentado mi dimisión

“Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad, sea de la materia que sea”, declaró también Costa antes del anuncio de su dimisión.

Saliendo del escándalo de Costa hacia los pagos limítrofes, en España una multitud salió a las calles en protesta contra los ‘guiños’ del presidente Pedro Sánchez a los independentistas catalanes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmavica81%2Fstatus%2F1722333135914864854&partner=&hide_thread=false España marcha para protestar en las puertas de la sede madrileña del PSOE, el partido cuyo secretario general y actual presidente Sánchez, está negociando una amnistía para el independentismo catalán que intentó separarse de España en 2017 a cambio de que apoyen su reelección. pic.twitter.com/NpCUhjALdT — Mavica (@mavica81) November 8, 2023

Codicia de poder de Sánchez por el pacto independentista

La furia social en España durante este martes y miércoles se debió a la promesa de Sánchez de una Amnistía a los independistas catalanes, para tener apoyo en bancada para otro mandato bajo el sistema electoral indirecto.

image.png

El actual presidente y líder del PSOE/Partido Socialista Obrero Español estaría negociando una amnistía no sólo con los separatistas catalanes sino también con los vascos ( coaliciones y partidos ERC, PNV, Bildu y el BNG) lo que le perdonaría el proceso penal a Carles Puigdemont, por ejemplo, pero también allanaría el camino para condonar las penas del terrorismo nacionalista del ETA, como contó U24.

Recordemos que Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat (autogobierno catalán), permanece en el exilio por el pedido de captura de España tras declarar de manera ilegal la independencia de la Comunitat del Barça.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLuisma0526%2Fstatus%2F1721989739400536208&partner=&hide_thread=false ESPAÑA HA DESPERTADO.



YA NO HAY MARCHA ATRÁS.



NO A LA AMNISTÍA. pic.twitter.com/FlgBcIXIQW — Luisma (@Luisma0526) November 7, 2023

“España no pacta con traidores. Amnistía no”, dice una de las pancartas de los 7000 manifestantes que se agolparon ante las puertas de la sede del PSOE gobernante, en la calle madrileña Ferraz.

“¡Pedro Sánchez, hijo de Puta” gritaban varios de esos manifestantes a los que se le salió la cadena y que comenzaron a tirar piedras/botellas a los agentes, que respondieron reprimiendo con gases y balas de gomas.

Si bien la mayoría de las protestas durante todo el fin de semana fueron más que nada en y en los locales del PSOE, el partido de ultraderecha Vox hizo un gran llamamiento en las redes para pronunciarse en las calles contra la Amnistía.

image.png

"No quebrarán al PSOE” y "no esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas… Su silencio les retrata”, han sido las declaraciones de última hora de Pedro Sánchez ante la insurrección en las calles fogoneada por la Derecha.

"La derecha perdió el 23J en las urnas y ahora vuelve a perder en las calles, evidenciando su proyecto excluyente y antidemocrático. Pueden instigar a los ultras, pero España les queda grande. Hay gobierno progresista para rato", cuestionó por su parte la líder de Más Madrid, Mónica García.

Es que en las elecciones de julio, aunque el PP/Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo fue el más votado, éste no alcanza la mayoría de escaños para conformar gobierno. PP tiene a favor 172 escaños (Vox, Coalición Canaria y UPN) frente a las 178 bancas 'contreras' que apoyarían al PSOE (Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV y BNG) que se traduce en un horizonte de fracaso dado el sistema de elección indirecta para presidente de la República.

Pero la Aministía que negocia ahora el actual líder socialista y gobernante con los independentistas, no sólo activó el enojo social, sino también el despilfarro de plata del gobierno en cuestiones banales. Como contó Urgente 24, el Ministerio de Igualdad español impulsó hace unos meses la app "Me Toca"para dividir tareas domésticas entre género y le costó al estado español €211.750 de euros.

Y además, tal como su homólogo portugués, Sánchez y dirigentes del PSOE se vieron machados por un colosal escándalo de corrupción, conocido ya como el “caso Mediador”.

En el centro del escándalo, Juan Bernardo Fuentes, un diputado socialista de las Islas Canarias al que su partido forzó a renunciar en febrero tras salir a la luz que habría asistido a empresas que pretendían hacerse con contratos públicos, obtener subvenciones europeas o evitar inspecciones sanitarias durante la Pandemia a “cambio de una contraprestación” financiera.

image.png

Según un documento jurídico que expuso AFP, este político de 60 años forjó una red de sobornos que bajo “el primer paso” efectuaba “una transferencia bancaria de 5.000 euros” a una asociación deportiva que presidía el diputado a través de un empresario canario, Antonio Navarro.

Con un costo extra de 3.500 euros más, los empresarios podían agasajarse de visitas privadas al Congreso de Diputados, noches de festejo en hoteles y ‘puticlubs’ con prostitutas, alcohol y drogas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al portal 20minutos, ha habido trece detenidos, pero sólo uno ha ingresado en prisión y la organización criminal estaría encabezada por cuatro personas: el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes; su sobrino Taishet Fuentes; el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas; y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte.

Más contenido en Urgente24:

Un banco "liquidó" a la Argentina y marcó la diferencia Massa/Milei

Escándalo en la Comisión de Juicio político por el caso de espionaje ilegal

Alerta monotributistas: AFIP presenta nuevas modificaciones

La próxima película de John Wick ya tiene fecha de estreno