Debate de Investidura en el Parlamento español en el que Feijóo busca obtener el apoyo para ser gobierno. Cruces entre el líder de PP y militantes del PSOE por pacto con independentistas.

El presidenciable del ala conservadora de España, Alberto Nuñez Feijóo, que salió victorioso de las últimas elecciones generales del 23 de julio —pero quedó lejos de la bancada necesaria para convertirse en el próximo mandatario dado el sistema de sufragio indirecto—, subió este lunes (26/09) al estrado del Congreso para exhibir su programa de gobierno. En el debate de investidura, Feijóo chicaneó al actual mandatario Pedro Sánchez por no presentarse en el careo para 'zafar' ante una eventual pregunta sobre los rumores de una amnistía a los independentistas, lo que la Oposición tilda como un ‘manotazo de ahogado’ por necesidad de escaños para un nuevo mandato.

Es que el socialista Pedro Sánchez esquivó el cara a cara con el líder conservador y delegó la réplica al mando de Óscar Puente, el ex alcalde de Valladolid, como atajada ante una posible pregunta incisiva sobre si su partido -el PSOE- ‘transó o no’ con Carles Puigdemont, el cabecilla del partido nacionalista catalán, como artilugio para alcanzar los 176 escaños inexcusables para otro mandato.

“¡Miedoooo!" se oyó desde la bancada del PP cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dio el nombre del diputado Óscar Puente. "¡Cobarde!", cuando Feijóo chicaneó a Sánchez porque no intervino.

“El señor Puente ha venido aquí a cumplir su función, pero es evidente que el señor Sánchez no puede hacerlo porque Puente ha dado un discurso sobre la soberbia”, declaró Feijóo en el debate de investidura. Y añadió:

Mientras que Puente, en representación del PSOE, le restregó al PP que están en la vereda de enfrente en términos ideológicos y los acusó de fascistas: "Señores del PP, no podemos gobernar juntos porque somos antagonistas. Ustedes defienden la libertad de tomar cañas en pandemia, nosotros la libertad de ser y amar".

"Le dije por la mañana que a pesar de sus desprecios, yo no iba a cambiar mi actitud ni mi mensaje. Me debo a los españoles, no al señor Sánchez ni a diputados como usted, señor Puente", soltó entonces Feijóo y luego lanzó que “si el señor Puigdemont dice no, el señor Sánchez no será presidente" en una cuasi humorada.

A lo que refiere el mandamás de la Derecha española es a los rumores de una amnistía del PSOE para los separatistas catalanes y vascos (ERC, PNV, Bildu y el BNG) lo que le perdonaría el proceso penal a Carles Puigdemont, por ejemplo, pero también allanaría el camino para condonar las penas del terrorismo nacionalista del ETA.

Este separatista, Puigdemont, expresidente del sistema institucional del autogobierno de Cataluña, la Generalitat, declaró en el 2017 la independencia de esta Comunitat del Barça tras un referéndum 'ilegal'. Luego, la suspendió “para apelar al diálogo”, pero igual provocó una crisis política que generó que el gobierno central en Madrid tomase el control del presupuesto de la región.

Tal como contó U24, el líder separatista y actual eurodiputado Carles Puigdemont permanece en el exilio por el pedido de captura tras cargos en España por sedición (revocado en 2023), malversación y desobediencia. Hace poco quedó sin inmunidad parlamentaria por disposición del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

"Señores separatistas, quiero que ustedes me entiendan, desistan de forzar las instituciones políticas para usarlas para provocar el enfrentamiento entre españoles, respeten el fundamento de nuestra Constitución que es la igualdad de los españoles. No se les ocurra. Respeten las leyes como las respetamos todos aunque no nos gusten", soltó Santiago Abascal, líder de Vox en el debate de investidura de este lunes, agrupación que se alia al PP para apoyar investidura de Feijóo.

Cabe destacar, tal como reveló Urgente 24, el Partido Popular (PP de Feijóo) debió aliarse recientemente con la agrupación de Derecha Vox con la que formó una co-gobernación en Aragón, porque si bien PP ganó en las generales -unas 136 bancas- necesita llegar al menos a 176 escaños para convertirse en gobierno.

Lo mismo sucede con el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que logró 122 escaños en las elecciones del 23J, pero le son insuficientes para que Sánchez asuma un nuevo mandato -por voto indirecto parlamentario-, por lo que se alió a Sumar (Podemos, Catalunya en Comú y demás agrupaciones de Izquierda).