PP pide a Sánchez asumir derrota antes del "bloqueo"

image.png

Del mismo modo, Feijóo tras enviar una carta al mandatario Sánchez instándolo a reunirse esta semana con él y la negativa de parte del Ejecutivo a un diálogo antes del 17 de agosto (nuevo Parlamento y una vez designado el presidente por el Rey), lanzó vía Twitter que el actual presidente “margina a la mitad de los españoles”.

No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles… marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país No voy a aceptar en ningún caso que se pretenda convertir en minoría a la mitad de los españoles… marginar a millones de ciudadanos no es conformar mayorías, sino dividir el país

image.png 'Cartas' entre Feijoó y Sánchez: el primero reclama un reunión para garantizar la "gobernabilidad" y el segundo, la aplaza hasta el 17 de agosto.

Más contenido de Urgente24

El PRO rescata a JxC decadente en un distrito clave

Prepagas: Llega el aumento de agosto y ya prepararon el de septiembre

La billetera virtual que le dice chau a los pesos: Enterate de qué se trata

Sergio Massa calmó al mercado: Pagó al FMI vía CAF y China

Navieras presionan con desabastecimiento a centrales eléctricas