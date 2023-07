PP + VOX tienen mayoría pero festejan PSOE + Sumar

El PP gana las elecciones generales del 23-J, pero no suma mayoría suficiente con Vox para gobernar. Ninguno de los dos bloques alcanza la mayoría absoluta de 176 escaños. Alberto Núñez Feijóo ha cosechado 136 diputados y Pedro Sánchez 122. En votos, la ventaja de los populares sobre los socialistas es de poco más de punto y 300.000 sufragios. El bloque de la derecha suma 169 diputados, con los 33 de Vox, y el de la izquierda 153, con los 31 de Sumar. Ninguno de los dos bloques alcanza la suma necesaria para garantizar la gobernabilidad. Los socialistas no solo resisten, sino que mejoran dos diputados con respecto a 2019 y suben casi cuatro puntos, truncando las opciones de un cambio de gobierno bajo el liderazgo de Feijóo. El PP gana las elecciones generales del 23-J, pero no suma mayoría suficiente con Vox para gobernar. Ninguno de los dos bloques alcanza la mayoría absoluta de 176 escaños. Alberto Núñez Feijóo ha cosechado 136 diputados y Pedro Sánchez 122. En votos, la ventaja de los populares sobre los socialistas es de poco más de punto y 300.000 sufragios. El bloque de la derecha suma 169 diputados, con los 33 de Vox, y el de la izquierda 153, con los 31 de Sumar. Ninguno de los dos bloques alcanza la suma necesaria para garantizar la gobernabilidad. Los socialistas no solo resisten, sino que mejoran dos diputados con respecto a 2019 y suben casi cuatro puntos, truncando las opciones de un cambio de gobierno bajo el liderazgo de Feijóo.

Pese a que esperaban una noche de alegrías, a medida que avanza el recuento se palpa la tensión entre los simpatizantes del PP que han acudido a la sede nacional del PP en la calle Génova, recoge la agencia Efe.

De todos modos, en el PP hay idea de no permitirse el abatimiento. El presidente del Partido Popular, Albert Núñez Feijóo, saldrá al balcón de la sede madrileña, en la calle Génova, para agradecerles su confianza a sus electores: el PP ha subido más de 45 escaños, mientras que la coalición de Gobierno ha perdido 5, por lo que reivindica su "derecho a formar gobierno".

Alberto Núñez Feijóo reivindica su derecho a formar Gobierno y pide al resto de partidos que, como es habitual en democracia, permitan la investidura del candidato que ha ganado las elecciones.

Pero a él le espera un lunes terrible: en el PP lo quieren jubilar. Parece imparable ahora la ola para que Isabel Díaz Ayuso sea la nueva jefe del PP.

sanchez.jpg Pedro Sánchez, un político muy superior a sus rivales, logra festejar.

Un eufórico Pedro Sánchez, que volvió al balcón de Ferraz para intervenir en una noche electoral, aseguró que "el bloque involucionista ha fracasado" y dejó todo abierto a la negociación al subrayar que "somos muchos más los que queremos que España avance". Los populares crecen en 47 escaños, al absorber a Ciudadanos y erosionar a un debilitado Vox, aunque con un resultado insuficiente para gobernar.

Otra vez yerran los bocas de urna

El resultado verdadero es diferente a las bocas de urna. La encuesta de Sigma Dos para RTVE y las televisiones autonómicas había concedido al PP el 34,2% de los votos, con entre 145 y 150 diputados. Eso supone 5,3 puntos de ventaja respecto al PSOE, que quedaría con un 28,9% de los votos con entre 113 y 118 diputados.

La encuesta de GAD3. para Telecinco (anticipada por Urgente24), elevó todavía más la victoria del PP, otorgándole el 35,5% de los votos, 7 puntos más que a Pedro Sánchez: 181 escaños a la suma de Vox y PP, 5 más de los necesarios para conseguir la mayoría absoluta. No pudo ser.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido "prudencia" ante los datos, aunque ha avanzado que su partido no será obstáculo para conformar una "alternativa" a Pedro Sánchez aún cuando no va a "regalar" sus votos.

Garriga ha asegurado que Vox, "sea cual sea el resultado", va a "seguir trabajando" comprometido con "devolver la voz al pueblo español, ser la alternativa que merece el pueblo y un futuro de prosperidad".

En Cataluña

El PSC (socialismo catalán) se convirtió en las elecciones generales de este domingo en el partido con más votos y escaños en Cataluña, con lo que desplazó de este puesto a ERC, que experimenta una fuerte caída respecto a los comicios de 2019.

La fortaleza del PSC, primera fuerza en Cataluña con 19 diputados, es clave para el PSOE. Los socialistas aguantan en otros territorios clave como Andalucía, donde los populares obtienen 25 escaños de los populares frente a 21 de los socialistas, o como en Madrid, donde intenta 1 diputado más, hasta los 11. En Navarra y Extremadura el PSOE se sitúa como fuerza Nº1.

Con el 94,01% de los votos escrutados, el PSC se hizo con 19 diputados -frente a los 12 de 2019-, mientras que Sumar logra 7; otros 7 ERC (cae desde los 13), y otros 7 Junts (baja desde los 8).

Posteriormente se situó el PP con 6 -sacó 2 hace cuatro años- y Vox mantiene sus 2 representantes. Se queda sin representación la CUP, que en las anteriores elecciones tuvo 2 representantes.

La victoria de los socialistas en Cataluña se produjo por el desplome del independista ERC, que pasa de los 13 diputados de 2019 a 7 en estos comicios.

