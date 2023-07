Navieras presionan con desabastecimiento a centrales eléctricas

Frente a esto, las empresas navieras habrían elevado un reclamo ante la Secretaría de Comercio y de Energía para evitar más dilaciones en el acceso al mercado de cambios Frente a esto, las empresas navieras habrían elevado un reclamo ante la Secretaría de Comercio y de Energía para evitar más dilaciones en el acceso al mercado de cambios

Según afirma el sitio especializado 'EconoJournal' de "fuentes privadas", argumentan que esta situación ocasiona graves dificultades para la actividad de transporte fluvio marítimo, generando un impacto negativo en toda la economía y en particular en el sector energético.

Audiencia urgente con Sergio Massa

aviso_290802.pdf Navieras plantean que el decreto 377 que refiere al Impuesto PAIS, "lejos de brindar algún alivio al sector, aplicó un nuevo impuesto a la marina mercante".

En tanto, según publicó el diario 'Clarín', desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas solicitaron una audiencia a Sergio Massa para intentar dar "marcha atrás en la suba del impuesto País dado que ya están suspendiendo la operatoria de buques".

"El reciente Decreto 377/23 implica un nuevo empeoramiento de la ecuación económica-financiera de las empresas armadoras argentinas. El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) que hoy se aplica a la marina mercante, impacta de manera directa a la importación de bienes en un 7,5% y de servicios en un 25%, y esto sin tener en cuenta los costos de financiación, que a la fecha venía siendo soportado por los armadores, en atención a los plazos de pago que se autorizan", señalaron en un comunicado.

Según estos empresarios, las nuevas medidas suponen aproximadamente 10% de incremento en los costos operativos de las empresas. Aseguran que "afecta gravemente su competitividad".

Así pierden terreno frente a otros modos de transporte como por ejemplo el camión, cuyo impacto ambiental es mayor que el del buque; y por el otro, frente a buques extranjeros.

"El Decreto 377/2023 consagra una inadmisible y desleal desigualdad entre los servicios de fletes marítimos prestados por empresas extranjeras (que tributan un 7,5% de impuesto PAIS) en detrimento de la alícuota del 25% que deben abonar las empresas armadoras nacionales por servicios tales como el arrendamiento de buques o seguros. Esta diferenciación de la alícuota de casi 17,5 puntos del impuesto país, colocan al armamento nacional en una situación de desleal desventaja competitiva", ampliaron.

De no corregirse inmediatamente está injusta y acuciante situación, el sector armatorial no puede asegurar la continuidad de su operatoria y lamentablemente en 10 días deberemos comenzar a parar los buques por falta de pago de arrendamientos, de seguros o falta de mantenimiento. Vale destacar que los buques operados se encuentran afectados al transporte de combustible tanto para el mercado interno como para las usinas eléctricas, y otros transportan importantes insumos y fertilizantes para el agro, por lo que la paralización de los mismos acarrearía un concreto peligro de desabastecimiento en un plazo breve De no corregirse inmediatamente está injusta y acuciante situación, el sector armatorial no puede asegurar la continuidad de su operatoria y lamentablemente en 10 días deberemos comenzar a parar los buques por falta de pago de arrendamientos, de seguros o falta de mantenimiento. Vale destacar que los buques operados se encuentran afectados al transporte de combustible tanto para el mercado interno como para las usinas eléctricas, y otros transportan importantes insumos y fertilizantes para el agro, por lo que la paralización de los mismos acarrearía un concreto peligro de desabastecimiento en un plazo breve

Además, advierten que habrá pérdida de "fuentes laborales, y pérdida de mayores divisas para nuestro país, porque los servicios que no puedan realizar las empresas navieras argentinas, los realizarán empresas extranjeras que -obviamente- percibirán el costo de los fletes en el exterior, y tal costo es muy superior al valor de las importaciones necesarias para un adecuado mantenimiento de la flota de bandera argentina".

Más contenido en Urgente 24

Paro total de subtes x 2: Metrodelegados exigen respuestas

Horror en Italia: Joven inmigrante descuartizado y arrojado al mar

Catálogo oculto: Netflix revela sus códigos secretos

Figura de El Trece liquidó a Iúdica: "Vos sos un cínico..."

Precios Justos toma vuelo: Aerolíneas adheridas al programa