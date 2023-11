España en llamas por la Amnistía para otro mandato de Sánchez

Los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea de 2014, sino también para poner en marcha Vox (...). Santiago Abascal estuvo al tanto de todo, le expliqué mi relación con el CNRI (Consejo Nacional de la Resistencia de Irán) y le dije que nos financiarían. Le pareció bien. Estaba encantado. No puso ninguna pega (Vidal-Quadras) Los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea de 2014, sino también para poner en marcha Vox (...). Santiago Abascal estuvo al tanto de todo, le expliqué mi relación con el CNRI (Consejo Nacional de la Resistencia de Irán) y le dije que nos financiarían. Le pareció bien. Estaba encantado. No puso ninguna pega (Vidal-Quadras)